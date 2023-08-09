Frankfurter Rundschau: танковые потери ВСУ вынуждают Запад спешно открывать центры по ремонту техники

Каждый третий танк, поставленный Западом на Украину, получил повреждения в боях, иногда на небольших участках фронта уничтожаются десятки единиц техники. Frankfurter Rundschau сообщает, что поддерживающие Украину страны вынуждены организовать ремонтное обслуживание танков прямо на Украине и в близлежащих странах и надеются тем самым вернуть хотя бы часть из них в перспективе на фронт.

Сообщения с Украины свидетельствуют о катастрофических потерях среди поставленных Западом танков, пишет Frankfurter Rundschau. Только на одном из участков фронта украинские войска потеряли пятую часть поставленных танков, 25 штук, 4 из которых были предоставлены Германией. «Но насколько велики на самом деле общие потери Киева, зависит ещё и от того, сколько подбитых танков удастся отремонтировать», — сообщает немецкое издание.

Военные эксперты, на мнение которых ссылается газета, отмечают, что несмотря на свою уязвимость немецкий Leopard-2, британский Challenger 2 или американский Abrams М1 обладают высокой ремонтопригодностью и нанести им невосстановимые повреждения очень сложно. Прежде всего западные модели хорошо защищены от внутренней детонации боеприпасов, и поэтому не разрушаются, даже будучи подбитыми, и могут быть «восстановлены в большинстве случаев».

С этой целью западные страны создают ремонтные площади на Украине и в ближайших странах. Наиболее амбициозные планы ставит перед собой немецкая Rheinmetall, которая планирует «производить ремонт танков Leopard и другой военной техники непосредственно на Украине». Глава концерна подтвердил, что компания «с этой целью уже обучает украинцев в Германии» и планирует начать проводить небольшие ремонты прямо на Украине уже в конце лета. Это может дать украинцам важное преимущество в наступлении, полагает Frankfurter Rundschau.

Планы немецкого оборонного концерна поддерживает немецкий министр обороны Борис Писториус, который в июле заявил, что «ремонт (техники. — ИноТВ) является неотъемлемой частью стабильной поддержки Украины, так же как и поставка боеприпасов». Министр, однако, видит риск в организации восстановления техники прямо на Украине из-за потенциальных ракетных ударов.

В настоящий момент, «после мучений, растянувшихся на недели», организовано совместное польско-немецкое сервисное обслуживае на двух предприятиях Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), при поддержке Rheinmetall и KMW. «Несколько танков 2А4 Leopard к этому времени уже ожидают ремонта на заводе PGZ», — отмечает Frankfurter Rundschau. Американцы также в настоящее время ведут переговоры с Польшей об организации ремонтных мастерских для Abrams М1, а Rheinmetall сообщала, что ведёт переговоры с Румынией об организации производства в этой стране. Всего в ближайшее время может появиться 5 заводов, которые будут ремонтировать технику для Украины, подводит итог немецкая газета.

Треть поставленных на Украину танков уже успела получить повреждение в боях, но западные эксперты надеются, что ремонт позволит вернуть на фронт большинство из подбитых танков. Frankfurter Rundschau пишет, что предварительно техники посчитали лишь три танка Leopard полностью непригодными для восстановления, ремонт остальных начнётся в ближайшее время.