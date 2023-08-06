Economist: Украина не может воевать по западным лекалам — ей удобнее вести войну на истощение

Украина выбирает войну на истощение, констатирует журнал Economist. Западные союзники возлагали большие надежды на контрнаступление, однако оно пока не дало результатов. По мнению аналитиков, разочарование Запада связано с тем, что страны НАТО привыкли к более стремительным тактикам и быстрым результатам. Украина же просто не может следовать их опыту, пусть даже самому передовому.

Украина выбирает войну на истощение, констатирует журнал Economist. Прошло уже два месяца с начала контрнаступления, на которое возлагалось столько надежд, и лишь на прошлой неделе оно перешло во вторую фазу.

Первая фаза началась неудачно, признаёт издание. Натиск оказался чрезмерно амбициозным и быстро сошёл на нет. Впоследствии было решено использовать преимущество в огневой мощи дальнего радиуса действия, чтобы оказывать воздействие на российские линии снабжения и командные центры. Цель новой тактики состоит в том, чтобы снизить способность российских вооружённых сил реагировать на «зондирующие» операции Украины.

К операциям на поле боя Украина добавила удары беспилотников по Москве и серию атак развивающегося флота военно-морских беспилотников на российские суда в Чёрном море. Причём, по мнению издания, нападение беспилотников на Москву имеет скорее психологическую, нежели военную ценность.

Союзники Украины возлагали надежды на новый 10-й армейский корпус, поясняет Economist. В него входят три бригады, оснащённые западным оборудованием. Корпус начал действовать 26 июля, но, несмотря на небольшой прогресс по трём основным направлениям и работу на износ, пока очень сложно достричь каких-либо серьёзных результатов.

По последним данным с начала контрнаступления украинским войскам удалось отвоевать в общей сложности около 200 кв.км. По мнению журнала, это наводит на мысль, что пока не наблюдается значительных изменений в темпе операции, а прибытие 10-го корпуса, видимо, было запланировано не для новой фазы, а для помощи 9-му корпусу, который нёс на себе основную тяжесть боевых действий с начала лета.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Энтони Радакин описал военную тактику Украины как «морить голодом, растягивать и наносить удары». Первая и вторая фаза выполняются одновременно, поясняет издание. По фазе удара решение, скорее всего, ещё предстоит принять. Она включает в себя развёртывание новых бригад, которые должны будут пробиваться через минные поля к главной линии российской обороны.

Economist также признаёт, что пока не ясно, какое из трёх направлений будет выбрано для нанесения основного удара. Так, например, было в прошлом году, когда фокус внезапно переключился с Херсона на Харьков.

По мнению аналитиков, Украине очень нужна стратегическая выгода, которую может дать расстояние всего в каких-то 200 км. Речь идёт о территории от Запорожья до Мелитополя и Азовского моря. Это поможет расколоть российские войска, перережет им дорогу в Крым и, главное, поставит большую часть полуострова в зону досягаемости артиллерийских снарядов и ракет. Но для этого требуется прорвать сильно укреплённые русские рубежи и двигаться по очень плотно защищённому участку фронта.

Относительно скромные успехи контрнаступления, пишет Economist, являются результатом того, что крупные бронетанковые формирования не могут укрыться от многочисленных патрулирующих российских беспилотников. Они становятся чрезвычайно уязвимы для атак с воздуха, а на земле их сдерживают минные поля и другие препятствия.

Альтернативой, по мнению журнала, может стать использование более слабой российской обороны к востоку от Бахмута, откуда можно двигаться на Донбасс. Стратегически это может быть не менее выгодно, чем выход к морю. Во-первых, так можно отвлечь часть российских войск с юга и открыть там бреши в обороне. И, во-вторых, нанести удар по политическому имиджу русских, которые вложили столько крови и усилий в этот регион.

Когда Украина всё-таки нанесёт удар, многое будет зависеть от того, насколько быстро и организованно российские войска смогут уйти с незащищённых позиций, уверен Economist. Журналисты издания полагают, что российские солдаты, измотанные месяцами непрерывных боёв, могут сломаться от истощения и падения морального духа, и это станет показателем эффективности украинской тактики.

Но даже в этом случае не стоит переходить к «стремительности и драматизму» в военных действиях, уверен британский военный стратег сэр Лоуренс Фридман. Так, в 80-е годы западные вооружённые силы, и особенно американцы, любили тактику поражения врага путём нанесения стремительных ударов и использования самой передовой техники.

Так они действовали в ходе первой войны в Персидском заливе и стали буквально одержимы такой версией блицкрига. Именно отсюда, пишет издание, и следует разочарование западных союзников в украинских военных. Им не удалось добиться ничего внушительного, несмотря на поддержку и натовское оборудование.

Тем не менее сам сэр Фридман считает такую критику несправедливой. Сравнивать украинцев и американцев на поле боя было бы неверно. Ведь у первых не было возможности использовать огневую мощь и господство в воздухе. Также, по его мнению, у украинцев нет огромного опыта, который есть у американцев. А вот Россия смогла положиться на огромное количество БЛА для усиления своей обороны. Это дало ей то же преимущество, которое давал пулемёт в Первую мировую войну.

Украинцам критически важно добиться определённых успехов до наступления осени, когда грязь и бездорожье ещё больше затруднит любые наступательные действия. Им это также необходимо для поддержания морального духа солдат и населения. И, конечно, это нужно для поддержания уверенности союзников.

Но что вообще можно считать успехом в данном случае? По мнению военных аналитиков журнала, это означает позволить украинцам сражаться так, как они умеют, не подражая западному опыту, пусть и самому передовому. А это — принятие тактики войны на истощение.