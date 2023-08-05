Тысячи украинцев умирают каждую неделю на поле боя лишь потому, что Джо Байден не может признать поражение США в опосредованном вооружённом конфликте с Россией на Украине. Об этом пишет Ким Дотком на страницах издания Nya Dagbladet. По мнению автора статьи, в Демократической партии понимают, что в случае военной победы России на следующих выборах их ожидает крах.

Украина получила от Запада $185 млрд на поддержку опосредованной войны США против России — и никак не смогла себя проявить. Тем не менее Зеленский заявляет, что этого «недостаточно». Евросоюзу впору задуматься о сокращении своих потерь и потребовать мирных переговоров, пишет Ким Дотком в статье для Nya Dagbladet.

Президент США Джо Байден твердит, что Россия уже проиграла войну, поскольку Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Однако присоединение к альянсу двух североевропейских стран со скромными оборонными бюджетами в размере $6,3 млрд и $7,7 млрд соответственно едва ли можно считать мерилом успеха по сравнению с новым военным союзом между Россией и Китаем, у которого второй по величине в мире оборонный бюджет — $300 млрд. Такое положение дел является не чем иным, как огромной потерей для Запада, отмечает автор.

Реальность такова, что США проиграли опосредованную войну на Украине. Запад заливает деньги в эту «чёрную дыру», и конца этому не видно. Россия превосходит Украину на поле боя в соотношении 10 к 1, несмотря на многомиллиардную военную помощь со стороны Запада, приводит слова публициста издание Nya Dagbladet.

Администрация Байдена не желает вести мирные переговоры. Вместо этого Белый дом отправляет на смерть новых украинцев, не надеясь на успех. Демократы понимают, что в случае победы России у них не будет шансов на следующих выборах. Тысячи украинцев умирают каждую неделю лишь потому, что Джо Байден не может признать поражение без того, чтобы не сжечь дотла свою политическую партию, объяснил Дотком в колонке для газеты Nya Dagbladet.

Джо Байден и его ястребиная команда, состоящая из Энтони Блинкена, Джека Салливана и Виктории Нуланд, войдут в историю как самые неумелые политические деятели в истории США, подчёркивает Ким Дотком. Окружение президента США преподнесло величайший подарок России и Китаю, поскольку благодаря их усилиям укрепился многополярный альянс стран БРИКС+, который положит конец гегемонии США через «дедолларизацию» мировой торговли. Отказ от доллара в мировой торговле резко ограничит возможности правительства Соединённых Штатов печатать деньги за счёт других государств, что приведёт к разрушению погрязших в безумных долгах США без единого выстрела.

Единственный вариант, кроме гарантированного геополитического поражения США и последующего хаоса внутри Америки, — это ядерная война. По мнению автора, зная то, что он знает о правительстве США и его «марионетках глубинного государства», это по-прежнему наиболее вероятный исход. «Они скорее покончат с человечеством, чем признают поражение, причём выжившие в своих ядерных бункерах элиты, естественно, будут обвинять Россию», — резюмирует Ким Дотком.