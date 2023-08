«Мрачная реальность»: раненые украинские солдаты рассказали Daily Beast «страшную» правду о положении дел на фронте

Солдаты ВСУ признают, что обстановка на фронте очень плохая и пробить брешь в обороне российских сил почти невозможно. Корреспонденту The Daily Beast удалось получить комментарии у раненых в ходе украинского контрнаступления. По их словам, все устали, на передовой очень тяжело, страшно и не хватает оружия.

Несколько недель назад 25-летний военнослужащий ВСУ Андрей, который сейчас находится в одной из больниц Центральной Украины, чуть не расстался с жизнью в Бахмуте (Артёмовск). Ему пришлось наступать на позиции россиян, бегом преодолевая минные поля и уворачиваясь от шквального пулемётного огня, пишет The Daily Beast. Как отмечается в материале издания, боевую задачу украинский солдат выполнял в рамках украинского контрнаступления, одной из целей которого было окружение Бахмута, ранее занятого российскими войсками и в ходе интенсивных боёв практически полностью превращённого в руины.



«В районе ещё танки работали. В одном месте вообще всё раздавили, на 50 метров кругом негде было укрыться», — поведал Андрей корреспонденту The Daily Beast, добавив, что один из его товарищей получил ранение. По словам солдата, он с сослуживцами смог оттащить раненого к сточной трубе, но сам спрятаться не успел — рядом с ним ударил снаряд. «Мне руки осколками посекло. Если бы не бронежилет, от меня бы и не осталось ничего. Он меня и спас», — приводит его слова американское издание. По данным The Daily Beast, руками Андрей едва шевелит — ему ещё предстоит хирургическое вмешательство.



«Быстро эта война не закончится — где-то год или два ещё продлится, — рассуждает Андрей. — В прессе очень мало пишут о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда».



Как напоминает корреспондент The Daily Beast, украинское контрнаступление стартовало в июне и за это время ВСУ успели атаковать российские позиции на многих участках линии соприкосновения, сосредотачиваясь главным образом на южном и бахмутском направлениях — однако, хотя украинцам и удалось занять несколько деревень, прорваться через российскую оборону они до сих пор не сумели. Росссийские войска создали несколько оборонительных линий, состоящих из окопов, минных полей, «зубов дракона» и противотанковых рвов и простирающихся иногда на сотни километров, подчёркивает журналист. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на то, что темпы контрнаступления вскоре возрастут, а министр обороны США Ллойд Остин на недавней пресс-конференции подчёркивал, что у Киева по-прежнему есть серьёзный резерв живой силы и что он будет продолжать двигаться вперёд.



Андрей, впрочем, признаётся, что иногда украинским солдатам кажется, что пробиться через российскую оборону в принципе нереально — и им приходится действовать в обстановке, когда каждый шаг может стать последним. «Многие — те, кто сейчас тут, боятся. Нужно больше поставок боеприпасов, медикаментов, всего. Если всё это не приходит, становится тяжело, — сетует он. — Просто хочется, чтобы эта война уже закончилась. С меня хватит».



На соседней больничной койке лежит 39-летний Иван, который тоже получил осколочные ранения обеих рук под Бахмутом. Как и Андрей, он согласился беседовать с корресподентом The Daily Beast на том условии, что его фамилию указывать не будут. «Сейчас тяжко, очень тяжко. Думаю, что у нас лучше тактика, мы лучше знаем, как заходить, как перемещаться, как зачищать... Но всё сложно», — говорит солдат ВСУ.



По оценке Ивана, конфликт превратился в «артиллерийскую войну» и украинские войска, не получив дополнительного оснащения, ощутимых успехов достичь не сумеют.



Боестолкновения на юге Украины действительно отличаются ожесточённостью, подтверждает корреспондент издания. Установить это журналисту удалось, обратившись в организацию, которая занимается переброской раненых военнослужащих из прифронтовых районов в глубь страны, где лучше оснащены больницы.



Во время рейса принадлежащего организации спецавтобуса, оборудованного как скорая помощь на несколько коек, подальше от линии соприкосновения транспортировали в общей сложности восемь раненых украинских военных, рассказывает автор материала. Одним из них оказался 44-летний младший сержант Ярослав, который получил осколочное ранение кисти. «Противник окопался, заминировал почти все свои позиции, и, штурмуя их, мы потеряли довольно много людей», — приводит его слова The Daily Beast.



Другим был 48-летний Александр, БТР которого был подбит шквальным огнём россиян; Александру и его сослуживцам удалось выбраться из машины до того, как сдетонировал её боекомплект, однако у него было полностью забинтовано лицо. «Ребята начинают уставать. Очень устают. Мы уже месяц или два в бою, вот и устают. Очень тяжело», — рассказал он The Daily Beast, отметив, что ситуация на фронте «страшная».