Войну на Украине надо заканчивать. Однако НАТО и западные страны хотят совсем другого, считает Redacted. Они кидают украинцев в мясорубку, тем самым лишь затягивая войну. Это полное уничтожение Украины. Им плевать на страдания людей. Их конечная цель — завладеть землями.

У меня сегодня было ещё одно обсуждение с бывшим высокопоставленным чиновником Вооружённых сил США. Он говорит, что войну надо заканчивать сейчас. И в чате мы видим, много людей пишет: заканчивайте эту войну!

Вы кидаете украинцев в мясорубку, понимая, что они не победят, зная, что их просто уничтожат. И именно этого и хочет НАТО. Именно этого хотят Великобритания и Соединённые Штаты.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая Redacted: Единственный результат — это затягивание войны, чтобы некоторые люди на ней наживались. Это никому не помогает спасать жизни. Не улучшает чьи-либо жизни в Донбасе. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое.





На эти выходные запланирован мирный митинг, кажется в Миннесоте. Или в Миннеаполисе, я уточню через секунду. Дэвид, тебе слово.

ДЭВИД ФОСТЕР, выпускающий продюсер Redacted: Я могу повторить слова того солдата из репортажа. Они просто хотят сдаться и остановить это. Но Украину толкают Соединённые Штаты и Европа, чтобы продолжать воевать. Ради чего?! Какая конечная цель?

Это полное уничтожение Украины. Они потеряли, я сегодня слушал подсчёты, более 300 тысяч украинских мужчин. Просто уничтожены, их больше нет. Более 300 тысяч. НАТО уничтожило целое поколение украинцев. Это именно так. И они это знают и продолжают это делать. Чтобы они потом могли скупить Украину. BlackRock может ворваться и скупить землю, захватить её и владеть ею.

Именно этого они хотят. Им плевать на украинский народ. Им совершенно плевать на беженцев, на молодых людей, которых призывают на службу. Они их совсем не волнуют. НАТО их использует просто как инструменты. Именно это здесь и происходит, поверьте.

НАТАЛИ МОРРИС: То же происходило и на Ближнем Востоке. Когда страна служит какой-то цели Запада — и её затягивают в войну. Именно об этом мы и поговорим после перерыва. Мы побеседуем с журналистом, который писал об этой параллели между войнами на Ближнем Востоке и войной на Украине как о поучительной истории. Он указывает на всё незатихающую риторику, поддерживающую эту политику, и на то, почему не стоит ей верить.

В нашем чате Джеймс Ричард пишет (у него хищник на аватарке). Он говорит: «Никто не сражается, зная, что проиграет. Никто». Хорошо. Тогда получается, украинцам врут? Мы же видели много видео даже за последнюю неделю, где они говорят: «У нас оружия нет. Мы знаем, что нас бросают в мясорубку. Добивайтесь мира!» Так за что же они воюют? За что именно они бьются?

ДЭВИД ФОСТЕР: Мы здесь показывали, что если они не идут охотно, точнее если они не выглядят так, будто идут в бой охотно, то им в бункер кидают гранату. К тем, кто отказывается идти (в бой. — ИноТВ).

Да, либо им стреляют в спину.

ДЭВИД ФОСТЕР: Да, их заставляют идти в бой.

Да, так что, конечно, никто не сражается, зная, что проиграет, если их не заставляют сражаться. Именно так и обстоят дела в данном случае.

Дата выхода в эфир 03 августа 2023 года.