Запад действует по колониальному принципу. Он вторгается в страну, забирает её богатство и природные ресурсы и загоняет в долговую яму МВФ. Так было в Африке, одном из богатейших континентов. Её грабили десятилетиями, лишая возможности нормальной жизни, сообщает Redacted. Теперь Украина становится страной, которая на долгие годы погрязнет в неподъёмных долгах.

Я не видел заголовки где-либо в западной прессе о том, что Россия простила долги определённым африканским странам. И это миллиарды. Вы высказали замечательную мысль про МВФ, мы много говорили об этом в нашей программе.

Международный валютный фонд держит эти страны в вечном долгу и, на самом деле, лишает их возможности когда-либо выбраться из этого, чтобы построить экономическое процветание.

Потому что им приходится продолжать брать эти деньги из МВФ, чтобы выжить. Это действительно трагическая ситуация. Кстати, то же самое происходит и на Украине. Только представьте количество займов, с которыми имеет дело МВФ, раздавая пособия Украине. Она станет страной, которая на десятилетия погрязнет в абсолютных долгах, — точнее то, что от неё останется. Это очень важная история.

МАЙК ДЖОНС, корреспондент: Абсолютно. Вы абсолютно правы, когда используете слова «трагический» и «Украина». Это настоящая трагедия с Украиной, я всегда так думал. Ведь это же не подарки, это не благотворительность. Это займы, это ленд-лиз. Как украинцы, которые там остались... Кстати, вот ещё один заголовок, они пытаются призвать украинцев вернуться домой.





Так вот, как эти украинцы должны расплачиваться с этим долгом? Я не представляю, чтобы Monsanto ушли с земли, которую они купили за бесценок вместе с BlackRock, Vanguard и отказались от других интересов, которые у них там есть в соответствии с принципом работы МВФ. Вторглись в страну, забрали её суверенное богатство, отобрали природные ресурсы.





Я забыл, кто из политических аналитиков рассказал об этом. Но дело в том, что Африка — совсем не бедный континент. Его сделали бедным колониальные силы в США. А это один из богатейших континентов на планете. И я уверен, что Россия, Индия и Китай это понимают.





Именно поэтому они предлагают торговлю и партнёрство и пытаются помочь им. В то время как сегодня, да и на протяжении сотен лет — давайте будем абсолютно откровенны — Запад грабил этот континент. Путин также подчеркнул, что Африка является одним из полюсов в новом многополярном мире.

И опять же я не встречал этого в западной прессе, но, думаю, именно поэтому мы наблюдаем почти сейсмический, даже тектонический сдвиг в геополитической сфере. Ведь это было сказано вслух, признано и даже поощряется и поддерживается.

Дата выхода в эфир 01 августа 2023 года.