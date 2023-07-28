TV5 Monde: бесплатное зерно, сотрудничество в атомной энергетике и горной промышленности — первые результаты саммита Россия — Африка

В четверг состоялся первый день саммита Россия — Африка. Как сообщает TV5 Monde, среди основных результатов — обсуждение поставок бесплатного зерна и сотрудничества сразу в нескольких сферах, а также призыв к восстановлению порядка после переворота в Нигере.
С большой помпой и церемонией африканские делегации были встречены на взлётно-посадочной полосе петербургского аэропорта. После обмена крепкими рукопожатиями и дежурными улыбками Владимир Путин «приступил к соблазнению» и сразу же успокоил своих гостей, спустя 10 дней после выхода России из зернового соглашения.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Мы будем готовы уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.
Развеять опасения африканских стран и стереть образ главы государства, изолированного на международной арене после вторжения на Украину: в первый день работы саммита Владимир Путин заявил о своём стремлении укреплять сотрудничество между Россией и Африканским континентом, в частности продолжая инвестировать в атомную энергетику, горнодобывающую промышленность и разведку залежей углеводородов.
Не остался без внимания и военный переворот в Нигере. Из бывшей столицы Российской империи Москвы и президент Коморских островов, возглавляющий в настоящее время Африканский союз, совместно призвали к восстановлению спокойствия и порядка.
АЗАЛИ АССУМАНИ, президент Коморских островов, глава АС:Я присоединяюсь к мнению Африканского союза и его коммюнике, которое осуждает произошедшее в Нигере и рекомендует восстановить конституционный порядок и освободить президента Базума и членов его семьи.
Однако «семейная фотография», о которой мечтал глава Кремля, далеко не полная: в этом году визит совершили только 17 глав государств, тогда как на первом мероприятии, организованном в этом городе в 2019 году, их было 45.
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