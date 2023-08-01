BFM TV: «всё решают связи» — молодёжь Нигера разочаровалась в прозападной демократии

В Нигере после путча продолжаются антифранцузские демонстрации, которые свидетельствуют о разочаровании населения в демократии по западному образцу, рассказывает BFM TV. Молодёжь, которая составляет почти половину населения страны, жалуется на отсутствие будущего на родине: всё решают связи, и после учёбы найти работу очень сложно.

ВЕДУЩАЯ: Вчера мы видели на этой демонстрации российские флаги, слышали антифранцузские лозунги. Какие там на самом деле настроения? Хотя, конечно, сложно сказать наверняка.

АМОРИ ОШАР, корреспондент BFM TV из Ниамея (столицы Нигера): Я думаю, очевидно, что вчерашнюю демонстрацию надо рассматривать как те, которые прошли после путча в (столице Буркина-Фаса. — ИноТВ) Уагадугу в сентябре прошлого года и те, которые прошли в (столице Мали. — ИноТВ) Бамако в прошлом году и два года назад. Как настоящее побочное явление политики в прямом её значении.

Честно говоря, население оно не сильно затрагивает. Можете завтра прочитать в газете Libération: население на самом деле разочаровано, особенно молодёжь. В Нигере почти половину населения составляют несовершеннолетние. Эти люди больше не верят в демократию. Они не жили при военном режиме 80-х годов, они не застали общенациональные конференции, которые стали ключевым демократическим явлением в Сахеле в 1990-е года. На самом деле то, что они видели и о чём говорят сейчас, — это только плохие стороны этих демократических режимов. Речь идёт о коррупции, кумовстве — во всяком случае, именно такие настроения господствуют среди молодёжи, которая не видит для себя будущего. Вчера мы были в университете, молодые люди нам говорили: если у нас нет влиятельных родителей или родных, мы можем закончить университет, магистратуру, но после у нас не будет работы. Всё решают связи. Во всяком случае, такие здесь настроения, которые распространяются среди населения.

Так что я не уверен, что можно говорить о борьбе общественного мнения, по крайней мере здесь, на месте. Разумеется, за границей борьба общественного мнения не утихает. Здесь, в Нигере, — как и в Мали, как и в Буркина-Фасо, — у людей другие заботы: им нужно жить, найти работу. Эта страна слабая и сильно зависит от иностранной помощи, партнёрских инвестиций, международных спонсоров. Конечно, всё это сложно представить после событий этой недели. Но я не уверен, что, как сказать… Здесь в головах людей действительно слишком много ограничений.