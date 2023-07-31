France 24: возвращение конституционного порядка или применение силы — страны Западной Африки поставили ультиматум Нигеру

Экономическое сообщество стран Западной Африки объявило новым властям Нигера ультиматум, потребовав восстановить конституционный порядок в стране в течение недели, сообщает France 24. В противном случае члены организации не исключают применение силы в отношении путчистов, передаёт телеканал. Одновременно с этим сообщество ввело против Нигера суровые экономические санкции, надеясь таким образом заставить мятежников сдаться, говорится в репортаже.

Собравшиеся на экстренное заседание члены Экономического сообщества стран Западной Африки решило нанести тяжёлый удар по путчистам из Нигера. Заморозка активов страны, остановка финансовых и коммерческих транзакций, закрытие границ, экономические санкции, призванные заставить военных сдаться и одновременно ультиматум в их адрес:

ОМАР АЛЬЕ ТУРЕ, председатель комиссии ЭССЗА: Если требования не будут выполнены в течение одной недели, ЭССЗА примет все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер. Эти меры могут включать в себя применение силы. В этой связи главы генштабов обороны ЭССЗА должны встретиться немедленно.

Главы государств, присутствовавшие на саммите в Абудже, также призвали к немедленному освобождению президента Базума. Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, исключённые из состава организации после собственных военных переворотов, не были представлены на встрече. В студии нашего телеканала премьер-министр Нигера поприветствовал санкции, введённые ЭССЗА.

АХМУДУ МАХАМУДУ, экс-премьер-министр Нигера: Я понимаю экономический и финансовый контекст, в котором находится Нигер, так как в прошлом был министром финансов, но также и вследствие исполнения моих обязанностей в качестве премьер-министра. Это страна, которая не сможет устоять против такого рода санкций. В экономическом плане это станет катастрофой, в социальном плане это станет катастрофой.

Сообщество стран Западной Африки также пригласило президента Республики Чад — соседнего с Нигером государства, не входящего в организацию. В Ниамее президенту этой страны был выдан мандат на переговоры с путчистами.

Дата выхода в эфир: 30 июля 2023 года.