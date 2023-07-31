Spiegel: Париж грозит жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Во время демонстраций в Нигере некоторые протестующие бросали камни в посольство Франции, выкрикивая антифранцузские лозунги, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В ответ на это Париж угрожает вмешаться в ситуацию: канцелярия президента Макрона заявила, что любое нападение на граждан или интересы Франции в Нигере приведёт к незамедлительной и жёсткой реакции.

В связи с антифранцузскими протестами в Нигере Франция угрожает вмешаться в ситуацию в этой западноафриканской стране, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Любое нападение на французских граждан или интересы в Нигере приведёт к немедленной и жёсткой реакции со стороны Франции, заявила в воскресенье президентская канцелярия в Париже.

После государственного переворота, произошедшего в Нигере в последние дни, более тысячи человек в столице страны Ниамее в воскресенье откликнулись на призыв путчистов провести демонстрацию против возможного вмешательства других африканских государств. Поводом послужило кризисное совещание Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и других стран в соседней Нигерии, на котором в воскресенье также обсуждалась ситуация в Нигере.

В ходе демонстрации некоторые люди бросали камни в посольство Франции, выкрикивали антифранцузские лозунги и вывешивали плакаты с надписями «Долой Францию» и «Вон, Франция». Некоторые из демонстрантов вели себя агрессивно, как отметило в воскресенье французское информационное агентство AFP. Несколько протестующих сорвали мемориальную доску французского посольства в Ниамее, топтали её ногами и заменили российским и нигерийским флагами, сообщается в статье.

После военных переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо новые правители также повернулись лицом к России, пишет Der Spiegel. В воскресенье нигерийские силы безопасности применили слезоточивый газ и оттеснили кидавших камни.

Как напоминает издание, в среду нигерийские военные арестовали президента Мохамеда Базума, занимающего свой пост с 2021 года. В пятницу глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым правителем. Он обосновал ухудшением ситуации с безопасностью при Базуме.

Базум стал первым главой государства Нигер, получившего независимость после окончания французского колониального господства в 1960 году, который занял этот пост в результате мирной передачи власти. Помимо других иностранных военнослужащих, в западноафриканской стране расквартировано около сотни солдат бундесвера. По данным французской газеты Le Monde, из Франции прибыло около 1,5 тыс. солдат. До сих пор они действовали совместно с нигерийской армией, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.