TF1: переворот в Нигере лишил Францию самого надёжного и преданного союзника в регионе

После свержения президента Нигера Мохамеда Базума Франция потеряла самого надёжного и преданного союзника в регионе, констатирует TF1. Как отмечает телеканал, после переворотов в Мали и Буркина-Фасо страна продолжает терять влияние в Африке, уступая свои позиции России.

В Ниамее демонстранты, поддерживающие путчистов, сжигают французский флаг. Послание не может быть более ясным. Для Парижа государственный переворот в Нигере — очень плохая новость.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС: Потеря влияния Франции?

Бесспорно. Свергнутый президент Мохамед Базум был ценным активом для Парижа.

ВЕНСАН ЮГО, журналист, специалист по Африке: Потеряв самого лояльного и преданного союзника в Сахеле, мы оказались совершенно разоружены. Франция теряет сильного, лояльного и надёжного союзника.

После переворота в Мали в 2020 году и в Буркина-Фасо в прошлом году, которые вынудили французскую армию уйти из этих стран, означает ли этот путч конец нашего присутствия в Нигере в пользу России, стремящейся расширить своё влияние в Африке?

На военной базе в Ниамее сегодня находится полторы тысячи французских солдат. В зоне, где растёт число джихадистских организаций, их уход может иметь серьёзные последствия.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС: Ослабление борьбы с террористом?

МИШЕЛЬ ГОЙЯ, полковник, бывший офицер морской пехоты: Да, основания для беспокойства есть, поскольку, несмотря ни на что, французские военные операции действовали там ради сдерживания этих организаций, ради того, чтобы им навредить, нанести по им удар. Таким образом, происходящее даёт полную свободу действий террористическим организациям.

Ставки высоки в области безопасности и экономики. Франция импортирует из Нигера сырье.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС: Дефицит урана?

По мнению экспертов, нет. Уран из Нигера составляет только 10% от всего импорта. У Франции есть его запасы, и она легко может обратиться за ним к другим странам.

Дата выхода в эфир: 29 июля 2023 года.