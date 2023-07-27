Das Erste: «просто катастрофа» — военный переворот в Нигере грозит Западу потерей стратегического партнёра

Группа военных Республики Нигер объявила о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ страны, сообщает Das Erste. Попытку госпереворота путчисты объяснили «ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере». По мнению экспертов, переворот стал «пощёчиной западным государствам», которые полностью положились на Нигер как «на якорь стабильности» в регионе.

В среду вечером они выступили в эфире телевидения. Десять человек, военные. Один из них, весь в синем, назвался полковником Амаду Абдраманом, представителем путчистов, пишет Das Erste.

«Действие всех учреждений Седьмой республики приостановлено. Генеральные секретари министерств будут заниматься текущими делами, силы обороны и безопасности будут регулировать ситуацию, — заявил Абдраман. — Всех внешних партнёров просят не вмешиваться».

Абдраман объявил, что все сухопутные и воздушные границы Нигера «закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется». «С этого дня на всей территории страны действует комендантский час с 22:00 до 05:00 до особого распоряжения», — сообщил он.

Группа военных путчистов называет себя «Национальный совет по защите родины» и объясняет попытку государственного переворота «ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере».

В среду утром президентская гвардия заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции и арестовала его. С момента обретения независимости в 1960 году в Нигере произошло четыре военных переворота. Кроме того, было много неудавшихся попыток свержения власти. Двумя соседними странами — Мали и Буркина-Фасо — уже управляют военные хунты, пришедшие к власти в результате государственных переворотов.

В столице Ниамее прошла мирная демонстрация сторонников действующего президента страны, которые выступили с требованием о его освобождении. Протестующие были вытеснены предупредительными выстрелами путчистов.

Международное сообщество быстро осудило попытку государственного переворота. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало путчистов немедленно освободить президента. Организация намерена отправить в Нигер посредника.

Нигер считается стратегическим партнёром Запада в Сахеле, где продолжает распространяться джихадистский терроризм. Именно поэтому европейские страны в последнее время вкладывают значительные средства в развитие Нигера и военное сотрудничество с ним. Это связано и с тем, что военная хунта в соседнем Мали «всё больше отталкивает западных партнёров» и сотрудничает с частной военной компанией «Вагнер».

По мнению Ульфа Лессинга, главы отделения фонда имени Конрада Аденауэра в Сахеле, государственный переворот в Нигере стал «просто катастрофой». «Президент Базум проиграл борьбу за власть. Конечно, это пощёчина западным государствам, которые полностью положились на Нигер как на якорь стабильности в Сахеле», — отмечает эксперт. Однако политическая ситуация в Нигере, по его словам, всегда была очень хрупкой и военное сотрудничество в конечном итоге «мало что принесло».

Попытка государственного переворота, вероятно, связана с «внутренней борьбой за власть», утверждает Лессинг. «Нам просто нужно выждать и посмотреть, сможет ли группа военных, которая объявила о захвате власти, удержать её», — подчёркивает он.

С точки зрения Лессинга, переворот может вызвать проблемы и у бундесвера. В столице страны Ниамее в настоящее время дислоцировано 100 немецких военнослужащих. По данным Министерства обороны Германии, в настоящее время они находятся в безопасности. Бундесвер содержит авиатранспортную базу в Ниамее для участия в военных действиях в Западной Африке. Эта база имеет важное значение для вывода войск из соседнего Мали. Как в условиях изменившейся ситуации будет осуществляться их вывод, пока неясно.

Переворот в Нигере может привести к тому, что последнее государство так называемой сахельской тройки — Мали, Нигера и Буркина-Фасо — также попадёт в руки военной хунты. Это грозит дальнейшей дестабилизацией кризисного региона, который уже стал «центром мирового джихадизма», отмечает Das Erste.