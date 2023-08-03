Die Welt: зимой Запад заставит Украину пойти на перемирие

Украинское «контрнаступление» с микроскопическими завоеваниями и огромными потерями в личном составе продолжается уже два месяца, но Киеву так и не удалось вытеснить противника. Как пишет Die Welt, всё указывает на то, что конфликт в итоге окажется заморожен и начнутся переговоры, но решать судьбу того, что останется от Украины, будут только «международное сообщество», которое не даёт Киеву рухнуть постоянными поставками денег и оружия, и Москва.

Вот уже 60 дней продолжается украинское «контрнаступление», с микроскопическими завоеваниями и огромными потерями в личном составе ВСУ. Как пишет Die Welt, Киеву не удаётся вытеснить противника и всё указывает на то, что конфликт в итоге окажется заморожен.

Как продолжает издание, пока что дела на поле боя у киевского руководства идут очень плохо. При огромных потерях Украина смогла занять лишь 240 кв.км территории — по размерам на этой земле едва уместится немецкий город Дуйсбург.

Украинские ударные силы продвигаются вперед со скоростью улитки. А ведь время работает не на них: приближается сезон дождей, который начнётся в октябре, а может, и намного раньше. Рушится надежда Запада, будто ускоренное обучение тысяч украинских солдат и передача им западного оружия в ограниченных количествах приведут к перелому на поле боя. Возникает впечатление, что эта надежда просто никогда не реализуется.

В предложенной Западом программе подготовки солдат выявились огромные пробелы. Так, военный эксперт Франц-Стефан Гэди указывает на недостаточное количество мобильных воинских частей, которые могли бы действовать в тесной координации, используя дополняющие друг друга виды оружия. Не помогает и то, что Запад затянул поставки оружия, таким образом дав русским шесть месяцев на то, чтобы построить мощные минированные линии обороны.

Киеву не хватает способных наносить мощные удары реактивных самолётов. В итоге сапёры, вынужденные разминировать линии обороны русских голыми руками, попадают ещё и под бомбовые или артиллерийские удары. Не хватает мобильных систем ПВО ближнего радиуса действия типа мобильного бронированного противовоздушного комплекса Gepard или американского Avenger. Не хватает и обычных танков или бронемашин, а также техники для разминирования и дальнобойных ракет класса «воздух — земля» типа немецко-шведской крылатой ракеты Taurus. Кроме того, через несколько месяцев у Украины могут возникнуть серьёзные проблемы с боеприпасами.

«Все события указывают на то, что Украина в приближающуюся зиму так и не отпразднует успешное изгнание русского супостата. Вместо этого будет вот какое развитие событий: под мощным давлением Запада Украина будет вынуждена согласиться на перемирие с Москвой. Это не значит, что мир придёт сразу — полного мира ещё долго не будет. Будет установлена «линия контакта», которую обе стороны будут рассматривать как временную границу», — пишет автор статьи.

Противостояние станет — как, например, в случае с Северной и Южной Кореей — замороженным конфликтом. Настанут непростые годы для миллионов украинцев и украинок. Членство в НАТО и ЕС отодвинется в неопределённое будущее. Иностранные инвесторы в страну с такой шаткой безопасностью в серьёзных объёмах вкладываться не будут. Восстановление того, что останется от Украины, будет происходить намного медленнее.

«Несмотря на все утверждения Запада об обратном, решение о перемирии или продолжении борьбы принимает не украинский народ и не его избранный президент Зеленский. Всё решает только «международное сообщество», которое не даёт Киеву рухнуть постоянными поставками денег и оружия. Оно и будет решать — вместе с Москвой», — заключает автор материала.