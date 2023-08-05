La Repubblica: темп украинского «наступления» вынуждает Запад думать о перемирии

Сегодня у Киева есть западная техника, однако это не помогло украинцам сломить российскую оборону. Как пишет La Repubblica, такие результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди союзников, а в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.

После почти двухмесячных боёв штурмовые колонны ВСУ достигли российских линий обороны, проверив глубину противотанковых рвов и прочность бетонных «зубов дракона», надёжно вросших в землю. Как пишет La Repubblica, теперь у Киева есть мосты-переправы для преодоления препятствий и специальная техника для прорыва минных полей, а благодаря поставкам из США украинские военные могут себе позволить выпускать по восемь тысяч артиллерийских снарядов в день, но, несмотря на всё это, киевским бригадам не удаётся прорвать российскую оборону.

Как продолжает издание, такие результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди союзников. Есть опасение, что наступающие силы ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политико-дипломатическом плане.

Весной прошлого года киевские генералы создали два армейских корпуса — девятый и десятый — для подготовки к контрнаступлению. Девятый, обученный НАТО и оснащённый западным оружием, перешёл в наступление 6 июня для выявления слабых мест в российской линии обороны. Его задача заключалась в том, чтобы открыть брешь, через которую десятый корпус бросился бы в атаку и дошёл бы до Мелитополя и Мариуполя, сокрушая глубоко эшелонированную оборону. Однако украинцы продвинулись всего на несколько километров и после семи недель упорных боёв вынуждены были отвести измотанный потерями и усталостью девятый украинский корпус, заменив его десятым. Резервов у последнего уже не было: даже если бы им удалось сломить сопротивление российских войск, то идти к Азовскому морю пришлось бы в одиночку.

Украинские командиры новой волны наступления учли некоторые ошибки, допущенные в июне, но, по мнению аналитиков, самую главную ВСУ так и не смогли исправить: они не умеют управлять крупномасштабными скоординированными операциями. Лишь небольшая часть подразделений идёт в атаку одновременно — сначала горстка рот, потом пара батальонов, — что позволяет российским войскам концентрированно наносить удары артиллерией, танками и вертолётами.

Правительство Зеленского убеждено, что в ближайшие недели контрнаступление сможет переломить ситуацию на защитных рубежах России. Однако на данный момент нет никаких признаков быстрого успеха, и перспектива того, что контрнаступление сойдёт на нет в течение месяца, кажется всё более реальной.

Как заключает издание, удары беспилотников по Москве и другим городам наносят символический ущерб и служат для поддержания морального духа украинцев. Однако они могут вызвать ответные действия со стороны Кремля и приведут к ещё более ожесточённым бомбардировкам украинских территорий. Именно поэтому в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.