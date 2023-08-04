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Bloomberg: новые санкции против Белоруссии Евросоюз увязал с её помощью России

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Европейский союз расширил санкции в отношении Белоруссии, сообщает Bloomberg. Новый пакет ограничительных мер включает в себя запрет на экспорт в Белоруссию ряда «особо чувствительных» товаров и технологий, которые «способствуют военно-техническому развитию страны». Как заявили в Еврокомиссии, изменения призваны «обеспечить невозможность обхода введённых в отношении России санкций через Белоруссию».
Bloomberg: новые санкции против Белоруссии Евросоюз увязал с её помощью России
AP

Европейский союз решил расширить санкции в отношении Белоруссии из-за её помощи России в обходе ограничительных мер, ведённых в связи с конфликтом на Украине, сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций в отношении Минска, согласованный Евросоюзом в четверг, включает в себя запрет на экспорт в Белоруссию ряда «особо чувствительных» товаров и технологий, которые «способствуют военно-техническому развитию страны». Дополнительный запрет вводится на поставки в страну огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отраслях, говорится в заявлении Еврокомиссии.
 
Как указали в Еврокомиссии, изменения приводят санкции в отношении Белоруссии в соответствие с санкционным режимом в отношении России. Новые меры призваны «обеспечить невозможность обхода введённых в отношении России санкций через Белоруссию», ближайшего союзника Москвы.
 
Еврокомиссия предложила ввести новые меры в отношении Белоруссии в январе, но их принятие было отложено из-за разногласий между странами-членами по поводу экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции, передаёт Bloomberg. 
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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