Bloomberg: новые санкции против Белоруссии Евросоюз увязал с её помощью России

Европейский союз расширил санкции в отношении Белоруссии, сообщает Bloomberg. Новый пакет ограничительных мер включает в себя запрет на экспорт в Белоруссию ряда «особо чувствительных» товаров и технологий, которые «способствуют военно-техническому развитию страны». Как заявили в Еврокомиссии, изменения призваны «обеспечить невозможность обхода введённых в отношении России санкций через Белоруссию».

Европейский союз решил расширить санкции в отношении Белоруссии из-за её помощи России в обходе ограничительных мер, ведённых в связи с конфликтом на Украине, сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций в отношении Минска, согласованный Евросоюзом в четверг, включает в себя запрет на экспорт в Белоруссию ряда «особо чувствительных» товаров и технологий, которые «способствуют военно-техническому развитию страны». Дополнительный запрет вводится на поставки в страну огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отраслях, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как указали в Еврокомиссии, изменения приводят санкции в отношении Белоруссии в соответствие с санкционным режимом в отношении России. Новые меры призваны «обеспечить невозможность обхода введённых в отношении России санкций через Белоруссию», ближайшего союзника Москвы.

Еврокомиссия предложила ввести новые меры в отношении Белоруссии в январе, но их принятие было отложено из-за разногласий между странами-членами по поводу экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции, передаёт Bloomberg.