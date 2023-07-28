Politico: ЕС принимает новые санкции против Белоруссии

Страны Европейского союза согласовали новые санкции против Белоруссии, которые призваны идти параллельно и дополнять санкции против России, сообщает Politico. В частности, будет запрещён экспорт беспилотников, компьютеров, авиационных деталей.

Европейский союз собирается принять новый пакет санкций против Белоруссии, сообщает Politico. Они будут включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как беспилотники или компьютеры, а также авиационных деталей. Последний пакет также включает новые списки из 38 физических и 3 юридических лиц.

Конкретные предметы, которые попадут под запрет, будут отражать соответствующие списки, которые существуют в отношении России. «Идея в основе санкций против Белоруссии заключается в том, чтобы они шли в параллель и дополняли санкции против России», — сказал один из источников издания.

Новые санкции были приняты относительно быстро: послы неофициально согласились на эти меры в прошлый вторник, а официально они получили зелёный свет всего через восемь дней. И теперь европейские чиновники собираются заняться отслеживанием, чтобы санкции работали, как задумано. Кроме того, они уже давно обсуждают, стоит ли вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В случае с Белоруссией особенно сложен вопрос о калийных удобрениях. Некоторые страны ЕС, такие как Португалия, просят исключить эти удобрения из будущих пакетов санкций для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Но Литва была категорически против. «Наша позиция — никаких отступлений», — сказал один из источников Politico. Они призывают Еврокомиссию изучить вопрос о том, как удобрения, произведённые в Африке, можно не экспортировать, а реэкспортировать в африканские страны.