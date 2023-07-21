DELFI: Литва аннулировала почти три тысячи видов на жительство россиян и белорусов

Литва за последние полтора года аннулировала 2905 видов на жительство россиян и белорусов. Как передаёт DELFI, в Департаменте миграции рассказали, что временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

За последние полтора года в Литве было аннулировано 2 905 видов на жительство россиян и белорусов. Как передаёт DELFI, об этом журналистам рассказали в в Департаменте миграции.

За тот же период в Литве также было аннулировано 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Белоруссии.

Как сообщили в Департаменте, временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

Всего с начала российской спецоперации на Украине и до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Белоруссии. За тот же период 38 граждан России и Белоруссии обратились за получением постоянного вида на жительство.