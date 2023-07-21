DELFI: Литва аннулировала почти три тысячи видов на жительство россиян и белорусов

Литва за последние полтора года аннулировала 2905 видов на жительство россиян и белорусов. Как передаёт DELFI, в Департаменте миграции рассказали, что временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.
За последние полтора года в Литве было аннулировано 2 905 видов на жительство россиян и белорусов. Как передаёт DELFI, об этом журналистам рассказали в в Департаменте миграции.
За тот же период в Литве также было аннулировано 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Белоруссии.
Как сообщили в Департаменте, временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.
Всего с начала российской спецоперации на Украине и до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Белоруссии. За тот же период 38 граждан России и Белоруссии обратились за получением постоянного вида на жительство.
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Чёрном море после прекращения зерновой сделки.
Врач-невролог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова кандидат медицинских наук Вера Блохина рассказала о первых возможных симптомах менингококковой инфекции. По её словам, в их число входят резкое повышение температуры, сильная головная боль, светобоязнь, скованность мышц шеи.
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о компенсации затрат на подготовку к проведению мужского чемпионата мира планируется провести осенью.
Жители Пермского края смогут пожаловаться в СК на недобросовестно оказанные медицинские услуги. В Перми 26 июля личный приём для граждан проведёт заместитель главы следственного органа в регионе Дмитрий Анащенко.
Врач травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов заявил, что нырять «рыбкой» в неизвестный водоём опасно, поскольку на дне могут быть камни, затонувшие предметы, металлоконструкции, промышленный мусор.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Марьина Роща создадут около 4,5 тыс. новых рабочих мест благодаря проектам, реализуемым в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.
В Москве найден мёртвым основатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, смерть, предположительно, наступила из-за онкологического заболевания.
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.
Москва выставила на торги дом купца Бавыкина в районе Преображенское. С победителем заключат договор по городской программе льготной аренды. Так, инвестор отремонтирует здание и откроет в нём гостиницу. Строение является объектом культурного наследия.
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова прокомментировала в беседе с RT ситуацию со случаями лихорадки Западного Нила в Ростовской области и отметила, что жителям России вовсе не стоит беспокоиться по поводу возможного распространения заболевания.