SCMP: власти Бали намерены ограничить въезд для россиян и украинцев из-за серии нарушений

Власти популярного курортного острова Бали обратились в центральное иммиграционное агентство Индонезии с просьбой отменить политику автоматической выдачи виз по прибытии для граждан России и Украины после того, как было обнаружено, что некоторые из них нелегально работают с туристической визой. Кроме того, на них поступают жалобы со стороны местных жителей за некорректное поведение, включая вождение в нетрезвом виде, пишет South China Morning Post.

Власти Бали намерены ограничить доступ для россиян и украинцев из-за череды нарушений, связанных с правилами визового режима и нормами поведения, сообщает South China Morning Post. На этом индонезийском курортном острове сейчас действует политика выдачи виз по прибытии для граждан обеих стран, однако местные власти уже были вынуждены депортировать некоторых россиян и украинцев после того, как выяснилось, что они нелегально работали там, хотя приехали как туристы, поясняется в статье.



Кроме того, от жителей Бали уже не раз поступали жалобы на некорректные действия некоторых туристов. В частности, общественность была возмущена фотосессией в обнажённом виде, которую устроила одна из приехавших фотомоделей возде дерева, которое местные жители считают священным, говорится в статье.



Это вызвало волну возмущения и критики со стороны индонезийцев в социальных сетях. Кроме того, поступили жалобы на российского туриста, который предположительно сбил пешехода, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, пишет South China Morning Post.



Популярный курортный остров Бали, который известнен по всему миру своими пляжами, храмами, водопадами и ночной жизнью, в 2019 году посетили около 6,2 млн иностранных гостей. После начала пандемии эти цифры резко упали. Однако на данный момент, согласно официальным данным, российские граждане являются одной из самых больших групп иностранцев, прибывающих в Индонезию, отмечается в статье.



По статистике, около 77,5 тыс. россиян посетили Индонезию за период с сентября 2022-го по январь 2023 года, после того как были ослаблены ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Это вполне сравнимо с 88 тыс. гостей из России, посетивших страну за аналогичный период непосредственно перед пандемией, говорится в статье. Что касается украинских туристов, то за период с сентября 2022 года по январь 2023-го их было примерно 8,8 тыс. человек.



Законодательство Индонезии позволяет гражданам некоторых стран подавать заявление на получение визы при прибытии в страну, в то время как другим необходимо сделать это до отъезда. Однако власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам, поскольку это противоречит местным законам.



В то же время только в этом месяце по меньшей мере четверо российских граждан были депортированы за нарушение визового режима, сообщает South China Morning Post. После того как было обнаружено, что некоторые российские и украинские туристы работают нелегально, власти этого популярного курортного острова решили обратиться в центральное иммиграционное агентство Индонезии и потребовать отменить политику выдачи виз по прибытии для граждан России и Украины.



Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что он обратился в министерство юстиции и прав человека с просьбой ужесточить визовые требования и отменить визы по прибытии в отношении граждан России и Украины из-за ряда допущенных ими нарушений. Информация об этом была опубликована на странице иммиграционного агентства Индонезии в соцсетях, поясняется в статье.



По словам губернатора, правонарушения со стороны граждан России и Украины были «более значительными», чем у других туристов, поэтому местные власти хотят ввести для них адресные ограничения визового режима. Однако он не сообщил дополнительных подробностей об этих правонарушениях, пишет South China Morning Post.



В то же время министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что количество туристов из России и с Украины, которые «вызвали проблемы», пока довольно невелико. Министр пообещал, что он обсудит этот вопрос с заинтересованными сторонами и что любые планы по изменению действующих визовых правил должны быть вначале «тщательно рассмотрены», говорится в статье.



Иммиграционное агентство Индонезии, которое также находится в ведении министерства юстиции и прав человека, отказалось от комментариев по этому вопросу. Посольства России и Украины, расположенные в Джакарте, также пока не ответили на запросы о комментариях, заключает South China Morning Post.