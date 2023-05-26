Radio ZET: вопреки санкциям россияне продолжают активно путешествовать — просто не в Европу

Тщетными оказались попытки ЕС наказать россиян за украинский конфликт, лишив их заграничного отдыха и туризма, признаёт Radio Zet. Россияне сделали ставку на другие направления отдыха, минуя Европу, и во многих из них стали лидерами массового туризма. Радиостанция указывает и на то, что список стран, охотно распахивающих двери перед российскими туристами, лишь растёт.

«Волна западных санкций, введённых в отношении России за ввод войск на Украину, должна была остановить поток туристов из этой страны. Как, однако, оказалось, россияне вовсе не прекратили путешествовать, а просто-напросто сменили направления для проведения отпуска...» — пишет Radio Zet.

Радиостанция напоминает, что после начала украинского конфликта в феврале 2022 года гражданам России был ограничен доступ ко многим популярным местам отдыха в ЕС. Также закрытие воздушного пространства Евросоюза для российских самолётов и проблемы с получением туристических виз временно приостановили турпоездки россиян в массовом масштабе, однако это длилось недолго — и российские туристы стали опять ездить по миру, только в другие страны. В 2022 году они совершили около 22,5 млн поездок за границу против 19,2 млн в 2021 году. В 2023 году эти цифры будут ещё выше, подчёркивает Radio Zet. Турция, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет — именно в этих странах количество туристов из России стремительно растёт.

Согласно прогнозам, Таиланд может извлечь большую выгоду из санкций ЕС, ведь российский рынок был вынужден изменить свои предпочтительные направления. По данным Министерства туризма Таиланда, в первом квартале 2023 года страну посетили 178 тыс. российских туристов. Их опередили только китайцы — 270 тыс. и малайзийцы — 327 тыс.

В свою очередь, в ОАЭ россияне представляют собой вторую по объёму группу туристов. Согласно отчёту министерства туризма, за первый квартал текущего года ОАЭ посетили более 357 тыс. россиян. На первом месте были граждане Индии — 612 тыс., а на третьем англичане — 299 тыс.

«В последнее время Бали стал также очень популярным среди граждан страны Путина», — подчёркивает радиостанция. Только в январе 2023 года этот остров посетили 22 тыс. россиян. После австралийцев россиян там больше всего. В то же время власти Бали не особо довольны массовым наплывом граждан России из-за роста практики нелегальной работы.

Radio Zet обращает внимание на то, что некоторые страны путём развития туризма с российского направления намерены наладить экономические связи с Москвой. В качестве примера она приводит Турцию, которая, будучи одним из крупнейших в мире потребителей российской энергии, сильно зависит от потока российских туристов. За первый квартал 2023 года Турцию посетили более 265 тыс. россиян. Второе место заняли иранцы — 246 тыс. и третье — немцы (217 тыс.).

Занятно и то, что уже спустя 15 месяцев после начала украинского конфликта всё больше стран упрощают россиянам процедуру пересечения своих границ. Это Шри-Ланка, Марокко и Таиланд. Они также планируют открыть прямое воздушное сообщение с Россией. Более того, недавно состоялись переговоры властей Индии, Бирмы и Омана с российскими коллегами о развитии туризма.

«Список стран, которые открываются для россиян с течением времени, становится всё длиннее. На прошлой неделе Куба подписала соглашение с Россией о развитии туризма. Увеличить количество туристов из этой страны до полумиллиона в год — такую цель она преследует. Иран, в свою очередь, заключил соглашение об укреплении туристического сотрудничества», — резюмирует Radio Zet.