Insider: неожиданный наплыв россиян на Пхукет застал врасплох местных туроператоров

После возобновления рейсов из России в Таиланд российские туристы массово возвращаются на Пхукет, передаёт Insider. По словам президента Ассоциации тайских туристических агентов Сисдивачра Чивараттанапорна, туроператоры на крупнейшем острове Таиланда оказались не готовы к подобному внезапному наплыву путешественников.
Российские туристы массово возвращаются на крупнейший остров Таиланда Пхукет после возобновления прямых рейсов из России в конце октября, сообщает Insider. К такому наплыву путешественников местные туроператоры оказались не готовы.
Как отмечает издание, несмотря на то, что после начала российской спецоперации на Украине число туристов из России снизилось из-за западных санкций, в первые 10 дней ноября россияне составляли самую большую группу туристов на Пхукете — 18 370 из 75 247 человек.
По словам президента Ассоциации тайских туристических агентов Сисдивачра Чивараттанапорна, туроператоры на Пхукете оказались не готовы к внезапному наплыву туристов.
Первым прямым рейсом из Москвы в Таиланд с начала спецоперации был чартерный рейс авиакомпании Ikar Airlines. Он прибыл на Пхукет 30 октября, где пассажирам устроили торжественный приём сотрудники аэропорта в честь возвращения российского туризма. В тот же день прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы возобновил «Аэрофлот».
Insider напоминает, что Пхукет в значительной степени зависит от туризма. До пандемии коронавируса индустрия составляла около 80% экономики острова и обеспечивала более 300 тыс. рабочих мест. Значительную часть туристов составляют именно россияне. Но если в январе этого года их число составляло 24 тыс., то после начала украинского конфликта число путешественников из России сократилось до 3 200 — 4 200 в месяц в период с мая по сентябрь.
Международные рейсы из России были приостановлены, так как из-за санкций российские авиакомпании были вынуждены искать источники снабжения. Теперь, когда прямые рейсы возобновились, российские авиакомпании расширяют маршруты в Таиланд, придерживающийся нейтральной позиции в отношении украинского конфликта. В общей сложности в 2022 году страна планирует принять 1 млн российских туристов.
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