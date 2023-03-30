El País: Португалия перестанет выдавать «золотые визы»

Португалия закрывает программу «золотых виз», в рамках которой иностранцы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передаёт El País. Власти объяснили решение об отказе от схемы необходимостью преодоления жилищного кризиса и борьбы с ростом цен на рынке недвижимости.

В 2013 году бывший министр иностранных дел Португалии Паулу Порташ отправился с визитом в Москву, чтобы попытаться убедить россиян инвестировать в страну в обмен на вид на жительство. Программу «золотых виз», в рамках которой иностранцы могут получить вид на жительство в обмен на инвестиции, в стране утвердили за год до этого в качестве ответа на кризис.

«Португалия — это Шенген, и тот, кто имеет вид на жительство в Португалии, не только не страдает от лондонского дождя, но и имеет доступ ко всей Шенгенской зоне», — отметил в ходе визита Порташ.

Солнце и Шенген показались привлекательным сочетанием для российских предпринимателей. По данным Службы по делам иностранцев и границ, в период с 2012 по 2022 год по меньшей мере 313 человек последовали совету Порташа и получили вид на жительство в Португалии по этой программе. Реальная цифра, однако, значительно выше, пишет El País.

В период с октября 2012 года по февраль 2023 года в рамках программы «золотых виз» иностранцам было выдано 11 758 виз, которые позволяют получить гражданство через пять лет и с единственным условием — провести 14 дней в Португалии. Большинство из тех, кто получил их — китайцы (45%) и бразильцы (10%), ещё были несколько сотен американцев, турок и южноафриканцев. Если посчитать членов семьи, которые потом приехали к ним, то число иностранцев, получивших вид на жительство, приближается к 31 тыс.

Как отмечает издание, к них есть все, что они хотели, — солнце и, самое главное, свобода передвижения по Шенгенской зоне. При этом никто не знает, кто они такие, так как их личности не раскрываются. Только скандалы или утечка информации позволяют узнать их имена. Пожалуй, самый известный скандал связан с китайским предпринимателем Ченглонг Ли, который получил вид на жительство после покупки четырех магазинов в торговом центре в Лейрии в 2016 году, а потом был приговорен к 25 годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Его признали виновным в том, что в 2019 году он приказал поджечь здание, купленное им в Опорто, чтобы заставить выселиться жильцов, которые ему мешали.



El País также отмечает, что россияне стали головной болью после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Происхождение денег, которое до этого мало волновало Португалию и ещё 20 стран, в которых действуют схожие схемы, стало проблемой. Португальские власти перестали выдавать «золотые визы» россиянам в феврале прошлого года. Впрочем, до сих пор остаётся неизвестно, сколько граждан России воспользовались схемой.

В обмен на вид на жительство и гражданство иностранцы инвестировали в Португалию в общей сложности более €6,8 млрд (минимальный размер инвестиций составлял €250 тыс.), 89% этих средств иностранцы потратили на покупку недвижимости. В связи с этим португальские власти назвали целями отказа от программы преодоление жилищного кризиса и борьбу с ростом цен на рынке недвижимости. Об этом было объявлено в феврале, а на этой неделе Совет министров должен утвердить новый закон.

По словам премьер-министра Антониу Кошты, схема уже отслужила своё, а также способствовала усугублению жилищного кризиса, когда жильё становится всё более недоступным для среднего класса и молодежи.