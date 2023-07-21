Премьер-министр Эстонии: Прибалтика обретёт энергетическую независимость от России на год раньше

00:37
Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке
Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку.
00:25
Один рабочий погиб, двое пострадали при обрушении крыши в исправительной колонии на Урале
В результате обрушения крыши при ремонте в цехе сборки металлоконструкций исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб сотрудник подрядной организации, ещё двое пострадали.
00:24
Газзаев: «Спартак» — один из фаворитов сезона
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает «Спартак» одним из фаворитов сезона-2023/24.
00:20
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.
00:09
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в Херсоне слышны взрывы.
00:07
Путин дал поручения по согласованию планов развития арктических населённых пунктов
Президент России Владимир Путин поручил завершить согласование плана развития арктических населённых пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября.
00:05
L'Équipe: Обамеянг станет игроком «Марселя» в ближайшее время
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдёт в «Марсель» в ближайшее время.
00:03
В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины.
00:01
Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней. Копия письма на имя замглавы Минобороны Руслана Цаликова есть в распоряжении RT.
23:59
Путин заявил о накопившихся проблемах в Арктической зоне России
Российский президент Владимир Путин заявил о накопившихся проблемах в Арктической зоне России.
23:46
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперштаб. Ранее мост закрыли, в этот момент звучал сигнал воздушной тревоги.
23:45
Папин проведёт поединок с Асбаровым
Алексей Папин проведёт поединок с Сосланом Асбаровым.
23:37
Оперштаб: Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги
Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает оперативный штаб республики.
23:29
В Telegram заработала функция Stories
В мессенджере Telegram появилась возможность создания сториз. Сейчас функция доступна владельцам премиальной подписки.
23:29
Кузьмин победил Монтеса техническим нокаутом
Российский боксёр Сергей Кузьмин победил мексиканца Германа Гарсию Монтеса.
23:23
НОВАТЭК планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию.
23:19
Психологи Годлевская и Таранова заявили о пользе трудовой активности детей в школе
Детский психолог Ольга Годлевская и её коллега, специалист Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова, в разговоре с RT заявили о значимости коллективной работы для школьников. Об этом эксперты рассказали на фоне сообщений о принятии Госдумой закона, предусматривающего обязанность детей трудиться без согласия родителей — убирать класс, высаживать деревья, помогать в библиотеке.
23:15
Вратарь «Манчестер Сити» Траффорд перешёл в «Бёрнли»
Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд перешёл в «Бёрнли».
23:11
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской и Львовской областях Украины
В Киеве объявлена воздушная тревога. Также тревога звучит в Николаевской и Львовской областях.
23:09
Глава МИД Кипра назвал незаконным приезд Эрдогана в северную часть острова
Глава МИД Кипра Константинос Комбос назвал незаконной и провокационной акцией приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в северную часть острова.
23:02
СК начал проверку после угроз подросткам в московском районе Гольяново
Следственный комитет организовал процессуальную проверку после появления в СМИ информации, что группа лиц угрожала несовершеннолетним и их представителям расправой возле здания полиции.
23:00
L'Équipe: Мане согласился перейти в «Аль-Наср»
Нападающий «Баварии» Садио Мане может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
22:51
В Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком
Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.
22:45
Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Палермо
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Палермо (Италия).
22:44
Зеленский предложил премьеру подумать об увольнении министра культуры Украины Ткаченко
Украинский президент Владимир Зеленский предложил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Министерства культуры Александра Ткаченко.
22:41
В Госдуму внесли проект закона о снижении НДС до 10% на некоторые детские товары
Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня товаров для детей, которые при реализации облагаются по пониженной ставке НДС — 10%.
22:40
«Интер Майами» объявил о переходе Альбы
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы.
22:36
Юрист — об исторической раскрываемости убийств: статистика имеет под собой неопровержимые факты
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление представителя МВД Ирины Волк о том, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.
22:33
В прифронтовых населённых пунктах ЛНР возобновили выдачу паспортов
В региональном МВД заявили, что выдачу паспортов жителям прифронтовых населённых пунктов, в том числе освобождённого Сватова, возобновили в Луганской Народной Республике.
22:25
Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам
Президент «Пюника» Артур Согомонян призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам.
22:24
Военкор RT показал кадры сдачи в плен украинских бойцов и их обстрела своими же
Военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».
22:24
Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта
Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.
22:21
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины
Воздушная тревога снова объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.
22:17
Путин спрогнозировал удвоение грузооборота Мурманского порта за 5 лет
Президент России Владимир Путин спрогнозировал удвоение грузооборота Мурманского порта за 5 лет.
22:10
В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие два зарубежных клуба
Два зарубежных клуба примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
22:05
Истребители F-16 задействовали системы наведения в отношении самолёта ВКС России в Сирии
Истребители F-16 коалиции США задействовали свои системы наведения в отношении самолёта ВКС России, который совершал плановый полёт вдоль южной границы Сирии.
21:57
Облако пыли из Сахары движется в сторону стран Карибского бассейна
Кубинский институт метеорологии сообщил в своих социальных сетях, что облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к странам Карибского бассейна.
21:56
Вайцеховская об Исинбаевой: пытаемся валить в кучу спортивную часть вопроса и послеспортивную
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на ситуацию вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
21:53
Джон Кирби: США скорректируют поддержку наступления ВСУ в соответствии с запросами Киева
США скорректируют поддержку контрнаступления украинской армии в соответствии с запросами Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.
21:45
Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Севморпути
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.
21:42
Лансере проиграла Шериф в 1/8 финала турнира в Палермо
Российская теннисистка Софья Лансере не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Палермо (Италия).
21:36
Спикер парламента: Грузия увидела уродливое лицо элиты Европы из-за ситуации с Саакашвили
Грузия из-за ситуации вокруг Михаила Саакашвили увидела «уродливое лицо европейской политической элиты», связанное с коррупцией и дезинформацией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
21:33
В «Тинькофф» заявили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей
В поддержке Тинькофф Банка заявили, что его карты UnionPay перестанут работать за границей.
21:28
Костомаров: ищу баланс даже в нынешней ситуации
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки в протезах.
21:26
Путин отметил значимость проектов по производству СПГ
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.
21:17
Депутат Шхагошев: МВД может гордиться результатами своей работы
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление представителя МВД Ирины Волк о том, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.
21:16
Путин выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок.
21:15
Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед боем
Российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов провели процедуру взвешивания перед боем.
21:13
Сенатор США опубликовал данные ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором говорится, что президент США Джо Байден был замешан в коррупционной схеме с участием его сына Хантера и компании Burisma.
21:09
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Взрывы произошли в Херсоне, который находится под контролем властей Украины, сообщают украинские СМИ.