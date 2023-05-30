DELFI: памятник Пушкину в Риге демонтировали и отправили на склад

В столице Латвии демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Как передаёт DELFI, Рижское агентство памятников перенесло монумент на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии, с которым была достигнута концептуальная договорённость о хранении скульптуры и будущей её экспозиции.

В Риге демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, который находился в парке Кронвальда. Как передаёт DELFI, в рижской думе сообщили, что после вывоза скульптуры из парка её планируется передать Союзу художников Латвии.

30 мая Рижское агентство памятников перенесло памятник на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии, с которым была достигнута концептуальная договорённость о хранении скульптуры и будущей её экспозиции.

Такое решение принято, поскольку в 2009 году и Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, порекомендовав выбрать альтернативные места.

Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, являлось нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место.