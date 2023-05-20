CNA: «Последний поход» — в Сингапуре открыли самую длинную в мире скульптурную композицию из животных, которым угрожает исчезновение

В Сингапуре появилась самая длинная в мире скульптурная композиция длиной 192 метра. Она состоит из 60 бронзовых животных, которые находятся под угрозой вымирания. Телеканал CNA уточняет: возле каждой фигуры есть QR-код, с помощью которого можно сделать пожертвование во Всемирный фонд дикой природы и помочь борьбе за сохранение исчезающих видов животных.

Самая длинная скульптурная композиция в мире появилась в Садах у Залива как призыв к посетителям внести свой вклад в спасение дикой природы. Произведение из бронзы получило название «Последний поход» и состоит из 60 животных, находящихся под угрозой исчезновения. Процессия растянулась на колоссальные 192 метра, это на 10 метров больше самой высокой скульптуры в мире — статуи Единства в Индии. Шерил Лок с подробностями.

Эти вымирающие животные совершили великое переселение в Сады у Залива. Они замерли, это может быть их последний поход. Время на исходе для их реальных прототипов.

ДЖИЛЛИ ШАТТНЕР, автор композиции: Мы хотели по-настоящему показать миру, насколько большое значение имеет это послание. Поэтому мы подумали: «А давай сделаем её самой большой в мире, потому что тогда её заметят». А когда её заметят, мы сможем помочь всем этим животным, которые так отчаянно нуждаются в нашей помощи.

МАРК ШАТТНЕР, создатель композиции: Мы никогда не столкнёмся с дикой природой в городах. Мы настолько далеки от неё. А людям нужна эта связь. И наша работа над этими общественными скульптурами была попыткой физически перенести — хотя это скульптура, конечно — этих животных в городскую обстановку. Люди хотят их видеть.

Процессия из 45 вымирающих видов состоит из животных суши и моря. Здесь также представлены местные виды, вроде орангутанов и слонов.

Потребуется примерно три минуты, чтобы пройти вдоль всей скульптурной композиции. Но можно останавливаться возле животных, чтобы узнать подробности, и тогда вам потребуется больше времени. Возле каждой фигуры есть QR-код, отсканировав который, вы попадаете на страницу с информацией об их питании, поведении и том, почему им угрожает опасность.

Посетители могут также делать пожертвования.

ЭЛИЗАБЕТ КЛАРК, директор по охране природы и науке, Всемирный фонд дикой природы, Сингапур: Эти средства внесут огромный вклад в усилия сингапурского подразделения Всемирного фонда дикой природы по сохранению животных в этом регионе и во всём мире. Прямо сейчас мы сталкиваемся с кризисом вымирания. С 70-х годов 20 века наши исследования показали, что мы потеряли ошеломляющие 69 процентов мировой популяции диких животных. Дикая природа, как, например, эти виды, имеет решающее значение для поддержания многих экосистемных услуг и здоровья нашей планеты.

Эта композиция останется в Садах у Залива до следующего мая.

Дата выхода в эфир 18 мая 2023 года.