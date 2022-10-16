France 3: десять особей вместо тысячи — животные Земли вымирают из-за деятельности человека

Всемирный фонд дикой природы предупреждает, что Земля становится всё менее пригодной для жизни: за полвека потепление климата, загрязнение и другие факторы жизнедеятельности человека привели к исчезновению 70% рыб, млекопитающих и птиц. Сейчас на очереди кожистые черепахи, которые вынуждены в поисках пищи всё больше отдаляться от привычных мест кладки яиц, рассказывает France 3.

Зрелище, которое обожают туристы в Гвиане: кожистые черепахи откладывают яйца на пляже. Однако каждый год всё меньше особей возвращается: этот вид самых крупных морских черепах с 2019 года находится под угрозой вымирания по всему миру. Они одни из тех позвоночных, которые могут скоро исчезнуть.

АРНО ГОФЬЕ, руководитель программ французского отделения Всемирного фонда дикой природы: Двадцать, двадцать пять лет назад мы ежегодно наблюдали, как свыше тысячи черепах откладывают яйца на западе Французской Гвианы. Сейчас мы видим только десять, и это полнейшее вымирание популяции. Кожистые черепахи могут в скором времени исчезнуть с берегов Гвианы.

Жертвы браконьерства, рыболовных сетей и морского загрязнения, черепахи также в полной мере ощущают на себе последствия потепления климата. Так, им приходится преодолевать гораздо большие расстояния, чтобы найти места для пропитания.

БЕНУА ДЕ ТУАЗИ, глава ассоциации Kwata: Мы видим миграцию, которая начинает казаться всё более неуверенной. Черепахи, кажется, ищут зоны с обильным пропитанием. И, разумеется, чем дальше и севернее они уплывают, тем больше они удаляются от места кладки.

Кожистые черепахи переживают резкое сокращение популяции по примеру почти трёх четвертей других позвоночных со всего мира. Во всех случаях единственный виновник — человек и его влияние на экосистемы.