NTD: слон-футболист развлекает посетителей индийского храма

03:20
Гендиректор: серийный выпуск автомобиля «Москвич 6» планируется начать в июле-августе
Серийное производство автомобиля «Москвич 6» планируется начать в июле-августе текущего года, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.
03:03
Россиянин Дубников в США приговорён к отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников приговорён в США к уже отбытому сроку ограничения свободы за участие в сговоре с целью отмывания денег.
02:48
Трамп не верит в планы Байдена переизбраться в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в планы действующего американского лидера Джо Байдена переизбраться в 2024 году.
02:33
Директор ЦРУ Бёрнс назвал крепким сотрудничество России и Китая
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что считает крепким нынешнее сотрудничество России и Китая.
02:19
США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
США и Филиппины договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере, говорится в совместном заявлении глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств стран.
02:03
Bild: украинские военные не понимают, для чего они воюют в Артёмовске
Бойцы украинской армии не понимают, зачем они продолжают воевать за Артёмовск (Бахмут), заявил немецкий журналист Ян Хумин.
02:00
Силва — о поражении от «Интера»: несправедливый результат
Защитник «Бенфики» Антониу Силва высказался о поражении своей команды от «Интера» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
01:49
Лукаку — о победе над «Бенфикой»: «Интер» мог забить ещё больше
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о победе своей команды над «Бенфикой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
01:47
Кадыров заявил о нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейское
Сотрудники полиции, ОМОН и ФСБ нейтрализовали участника бандитского подполья в селе Гвардейское Чеченской Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
01:40
Фердинанд: то, как «Сити» контролировал ход игры, было очень впечатляюще
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о победе «Манчестер Сити» над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
01:38
Похожий на метеорит объект упал под Екатеринбургом
Падение объекта, похожего на метеорит, видели жители города Богданович, в 80 км от Екатеринбурга.
01:23
Тухель: я увидел очень качественную игру «Баварии» до 70-й минуты
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
01:21
Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом
Контрнаступление армии Украины может начаться летом, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
01:07
Киммих — о разгромном поражении от «Манчестер Сити»: очень больно
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении мюнхенской команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
01:05
Российское правительство запретило 12 новых анаболиков и психостимуляторов
Правительство России внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых подразумевает уголовную ответственность.
00:54
Гвардиола — о победе над «Баварией»: невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
00:53
РБК: власти Ленобласти сообщили о падении зонда Росгидромета под Всеволжском
Метеорологический зонд Росгидромета упал в районе города Всеволжска Ленинградской области, сообщает РБК со ссылкой на вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина.
00:41
Индзаги: «Интер» провёл отличную игру против очень сильной команды
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
00:41
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского сменить политику или уйти в отставку
Украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку, в случае если он не сменит свою политику, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
00:32
Онана — о победе над «Бенфикой»: я знал, что нам нужно было сыграть бесстрашно
Вратарь «Интера» Андре Онана высказался о победе своей команды над «Бенфикой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
00:27
Сенаторы предложили сделать начальную военную подготовку отдельным школьным предметом
В Совете Федерации обсудили с представителями Минпросвещения возможность сделать начальную военную подготовку отдельным предметом в школе.
00:12
Холанд побил рекорд по голам за сезон во всех турнирах
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение.
00:10
Минобороны России: РВСН произвели испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр
Минобороны России сообщило, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр.
00:03
Пушилин заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе Артёмовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе Артёмовска (Бахмута).
23:51
Голы Бареллы и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
23:51
В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы»
В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы», охвативший пять стран — Россию, Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан.
23:50
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» с разгромным счётом обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
23:49
Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных
Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
23:37
«Манчестер Сити» забил третий мяч в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
«Манчестер Сити» принимает на своём поле «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
23:34
Пушилин заявил, что военные России контролируют все административные здания в Артёмовске
Российские военные контролируют все административные здания в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
23:32
Силва удвоил преимущество «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил второй мяч в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
23:26
Пушилин назвал единственным выходом для военных ВСУ в Артёмовске сдачу в плен
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала назвал единственным выходом для военных ВСУ в Артёмовске сдачу в плен.
23:20
Fox News: утечка американских секретных документов могла произойти из ЦРУ или АНБ
Утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).
23:14
AS: Роналду недоволен тренером «Аль-Насра» Гарсией
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство главным тренером саудовского клуба Руди Гарсией.
23:08
Сотни жителей Жанаозена вышли на акцию протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Сотни жителей города Жанаозена в Казахстане вышли на акцию протеста из-за задержания своих земляков-нефтяников в Астане.
23:02
Врио главы ДНР Пушилин: российские войска успешно продолжают окружение Авдеевки
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские войска успешно продолжают окружение Авдеевки в Донбассе.
23:00
Главный тренер «Ариса»: очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».
22:56
Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.
22:49
Находящийся год в плену украинский националист Ганжала заявил, что не нужен Киеву
Националист, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который был взят в российский плен в апреле 2022 года в Мариуполе, заявил, что украинским властям оказалось наплевать на него и других пленных.
22:47
«Манчестер Сити» обыгрывает «Баварию» после первого тайма в матче Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» побеждает «Баварию» после первого тайма в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
22:43
AFP: кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн
Кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана проданы.
22:33
Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн
Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.
22:33
Захарова заявила, что Запад свёл к демагогии обсуждение в Совбезе ООН
Страны Запада превратили предметный разговор в «безответственную политическую демагогию» в ходе заседания Совбеза ООН под председательством России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
22:32
Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
22:15
Фернандес: «Челси» не боится «Реала»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что ожидает от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
22:14
На Украине жену оппозиционного политика Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск
На Украине жену оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.
22:11
Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады
Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы.
22:04
Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.
22:00
Sport24: «Динамо» не получало предложений об участии в турнире в Петербурге
«Динамо» на данный момент не получало приглашения для участия в футбольном турнире, который пройдёт в конце июня в Санкт-Петербурге.
21:51
Валиева призналась, что её не задевают негативные комментарии
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях.