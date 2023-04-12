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NTD: слон-футболист развлекает посетителей индийского храма
Слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Как передаёт NTD, он живёт при индуистском храме и с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. От желающих на него посмотреть нет отбоя.
Этот слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Махалакшми с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. Он живёт при индуистском храме. От желающих на него посмотреть нет отбоя.
 
ЖИТЕЛЬ МАНГАЛУРА: Я восхищён способностями слона. Он играет с детьми в крикет и футбол.
 
Махалакшми поселился в храме в возрасте четырёх лет. Махауты научили его спортивным играм. Сейчас слону 33 года.
 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ: Наш Махалакшми очень ласковый. Ему нравится активность, поэтому он играет в крикет и футбол. Он также научился играть в воде.
 
В Индии к слонам относятся с глубоким почтением. В индуизме даже есть божество Ганеша со слоновьей головой. Этот бог олицетворяет мудрость и благополучие.
 
Ежегодно в Индии проходит Фестиваль Ганеши. Он сопровождается красочными шествиями. Праздник длится десять дней и привлекает десятки тысяч зрителей.
 
Дата выхода в эфир 10 апреля 2023 года.
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NTD США Северная Америка
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