NTD: слон-футболист развлекает посетителей индийского храма

Слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Как передаёт NTD, он живёт при индуистском храме и с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. От желающих на него посмотреть нет отбоя.

Этот слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Махалакшми с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. Он живёт при индуистском храме. От желающих на него посмотреть нет отбоя.

ЖИТЕЛЬ МАНГАЛУРА: Я восхищён способностями слона. Он играет с детьми в крикет и футбол.

Махалакшми поселился в храме в возрасте четырёх лет. Махауты научили его спортивным играм. Сейчас слону 33 года.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ: Наш Махалакшми очень ласковый. Ему нравится активность, поэтому он играет в крикет и футбол. Он также научился играть в воде.

В Индии к слонам относятся с глубоким почтением. В индуизме даже есть божество Ганеша со слоновьей головой. Этот бог олицетворяет мудрость и благополучие.

Ежегодно в Индии проходит Фестиваль Ганеши. Он сопровождается красочными шествиями. Праздник длится десять дней и привлекает десятки тысяч зрителей.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2023 года.