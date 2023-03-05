Zeit: после 15 лет дискуссий страны ООН согласовали текст первого международного договора о защите открытого моря

Страны — члены ООН согласовали текст первого международного договора о защите открытого моря, сообщает Die Zeit. Обсуждение договора о сохранении морского биоразнообразия в открытом море длилось более 15 лет. Основной целью документа является взятие под защиту не менее 30% вод Мирового океана, а также создание механизма проверки экономических проектов и экспедиций в открытом море на предмет соответствия экологическим нормам и стандартам.

После многолетних переговоров страны — члены ООН согласовали текст первого международного договора о защите открытого моря. «Корабль достиг берега», — заявила председатель Конференции сторон Рена Ли в субботу вечером в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под аплодисменты делегатов. Страны — члены ООН боролись за договор о сохранении морского биоразнообразия в открытом море более 15 лет; последний раунд переговоров в прошлом августе завершился безрезультатно, пишет Die Zeit.

Основная цель обсуждения заключалась в том, чтобы в будущем под охраной оказалось не менее 30% Мирового океана. Кроме того, договор предусматривает создание механизма проверки экономических проектов, экспедиций и другой деятельности в открытом море на предмет их соответствия экологическим нормам и стандартам. Документ также направлен на то, чтобы поставить биологическое разнообразие в открытом море под обязательную международную охрану.

По словам Ли, текст, согласованный делегатами после двухнедельных интенсивных обсуждений, больше не может быть изменён по существу. «Никаких дискуссий по содержанию больше не будет», — заявила она. Документ будет официально утверждён после прохождения процедуры юридической проверки, а также после перевода на шесть официальных языков ООН.

К открытому морю относится около двух третей Мирового океана, которые находятся за пределами территориальных вод государств и на которые не распространяется суверенитет какого-либо государства. За пределами исключительных экономических зон государств под охраной международных соглашений находится лишь около 1% площади открытого моря.

Одним из главных камней преткновения в ходе переговоров стала процедура создания морских охраняемых территорий. Как сообщают дипломаты, Китай и Россия, в частности, выступали за то, чтобы решения о том, какие части открытого моря попадут под охрану, принимались единогласно — тогда одна-единственная страна могла бы наложить вето на любое решение. Однако в ночь на воскресенье дипломаты сообщили, что статус охраняемых территорий будет присваиваться большинством в три четверти голосов стран-участниц.

Ещё один спор касался распределения морских генетических ресурсов и возможной прибыли. Морские генетические ресурсы, состоящие из генетического материала глубоководных морских губок, криля, кораллов, морских водорослей и бактерий, привлекают всё большее внимание исследователей и коммерческих компаний, которые надеются, что в будущем их использование может потенциально привести к прорыву, например, в области медицины.

По этому вопросу страны так называемого Глобального Юга боролись прежде всего с ведущими промышленно развитыми странами Севера. Поскольку крупнейшие экономики также, вероятно, получат большую часть ожидаемой прибыли, участники конференции договорились о создании механизма компенсационных выплат более бедным странам. Достигнутый компромисс предусматривает ежегодные единовременные выплаты промышленно развитыми странами, передаёт Die Zeit.