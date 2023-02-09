WION: вот это улов — у берегов Новой Зеландии собрали 3 тонны наркотиков

Полицейские в Новой Зеландии обнаружили в прибрежной зоне Тихого океана более трёх тонн надёжно упакованного кокаина. По оценкам экспертов, общая стоимость этой партии составляет более 300 миллионов долларов. Предполагают также, что контрабандный груз направлялся в Австралию, передаёт WION.

Власти Новой Зеландии обнаружили рекордное количество кокаина, плавающего в Тихом океане. По оценкам полиции, общее количество составило более трёх тонн. Это крупнейшая партия незаконных наркотиков, конфискованная правоохранительными органами Новой Зеландии.



Полиция заявила, что общий вес кокаина составляет 3,2 тонны, а розничная стоимость — около 316 миллионов долларов США. Официальные лица считают, что наркотики были сброшены на плавучем перевалочном пункте в Тихом океане, откуда их должны были подобрать и доставить в Австралию.



ЭНДРЮ КОСТЕР, комиссар полиции Новой Зеландии: Это крупнейшая партия незаконных наркотиков, обнаруженная новозеландскими агентствами безопасности. С некоторым запасом, по нашим оценкам, оптовая стоимость этих наркотиков составляет около 500 миллионов долларов. И мы думаем, что они предназначались для австралийского рынка. Мы считаем, что этого кокаина хватило бы, чтобы обеспечить австралийский рынок примерно на год. И это больше, чем используется в Новой Зеландии за 30 лет.



Как показывают эти кадры, общий массив был обвязан сетями, покрытыми сверху жёлтыми поплавками. На некоторых тюках был изображён символ Бэтмена. А на находящихся внутри упаковках с кокаином был напечатан рисунок в виде четырёхлистного клевера.



Полиция Новой Зеландии заявила, что кокаин, скорее всего, предназначался для Австралии, где его хватило бы, чтобы обеспечить рынок в течение одного года.



Военный катер перехватил эту партию, когда она дрейфовала в океане, в сотнях километров к северо-западу от берегов Новой Зеландии. Перехват стал возможен благодаря разведданным, полученным от Альянса пяти глаз — это действующая на протяжении десятилетий сеть по обмену разведданными, в которую входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.