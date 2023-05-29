NTD: Сьерра-Леоне из-за шторма лишилась исторического символа свободы

Из-за штормового ветра рухнуло огромное хлопковое дерево высотой 70 метров, которое являлось историческим символом столицы Сьерра-Леоне. Как передаёт NTD, считается, что в 1792 году бывшие рабы основали рядом с хлопковым деревом поселение, которое впоследствии стало Фритауном. Рабы получили свободу за то, что сражались на стороне британских войск в войне за независимость США.
Столица Сьерра-Леоне лишилась своего исторического символа. Из-за штормового ветра рухнуло огромное хлопковое дерево высотой 70 метров. Оно стояло в центре города.
Считается, что в 1792 году бывшие рабы основали рядом с хлопковым деревом поселение, которое впоследствии стало Фритауном. Рабы получили свободу за то, что сражались на стороне британских войск в войне за независимость США.
ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА:Людям будет не хватать хлопкового дерева. Это печальная глава истории, которая подходит к концу.
ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА:Хлопковое дерево — исторический памятник Сьерра-Леоне. Его гибель — печальное событие для нации.
ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА: Оно оставило после себя пустоту. Проходя мимо, мы больше его не увидим. Это настоящая пустота.
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