Вести: в рамках дерусификации в Одессе демонтируют памятник Льву Толстому

13:02
Оздоев рассказал, что отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой €2,5 млн
Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что мог перейти в клуб Саудовской Аравии летом 2022 года.
13:01
Монсон сообщил, что 23 мая сдаст свой паспорт гражданина США
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что в ближайшие дни планирует сдать свой паспорт гражданина США.
13:01
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене.
12:59
Замгенсека Джоанэ: в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке
В Североатлантическом альянсе в настоящее время отсутствует консенсус относительно продвижения идеи о членстве Украины в блоке, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
12:59
Премьер Вьетнама сообщил о подготовке к визиту руководителя России
Во Вьетнаме готовятся к предстоящему визиту российского руководства, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Тинь.
12:58
Политолог Мезюхо: правящий класс Молдавии продвигает интересы коллективного Запада
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).
12:57
В индустриальном парке «Руднёво» наладили производство российских банкоматов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднёво» наладили серийный выпуск отечественных банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS — уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.
12:55
Актёры Хабенский и Боярская сыграют в фильме про Малышариков
Российские актёры Константин Хабенский и Елизавета Боярская исполнят роли Папы и Мамы в полнометражном игровом фильме «Малышарики. День рождения».
12:53
В Москве проведут два клинических исследования в области гематологии
В двух столичных больницах проведут клинические исследования в области гематологии, чтобы заместить зарубежный препарат.
12:51
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавируса
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
12:51
В МИД Литвы призвали ЕС поставить Киеву новые ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС продолжать военную поддержку Украины и отправить Киеву не только истребители F-16, но и ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS.
12:47
Tuttosport: прокуратура просит снять с «Ювентуса» 11 очков в чемпионате Италии
Стало известно, сколько очков хочет снять прокуратура Италии с «Ювентуса» в Серии А.
12:44
Оздоев: уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России по футболу.
12:43
GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить украинский конфликт
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме продемонстрировал, что страны Запада не намерены завершать украинский конфликт дипломатическим путём.
12:40
Синоптики спрогнозировали аномально тёплую погоду в Татарстане в конце мая
По данным синоптиков, в Татарстане в третьей декаде мая температура воздуха на шесть градусов превысит климатическую норму.
12:39
CNBC: чиновники ЕС готовятся к тому, что Байден может проиграть на президентских выборах
Чиновники ЕС готовятся к возможному поражению Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2024 году и к тому, что новый американский лидер изменит подход к отношениям с Евросоюзом.
12:39
Чанов считает, что на результат матча «Спартак» — ЦСКА повлияли неожиданные судейские решения
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о поражении армейского клуба от «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России.
12:38
В результате пожара в школе-пансионате в Гайане погибли 20 человек
В результате пожара в школе-пансионате в Гайане погибли 20 человек, сообщил департамент общественной информации правительства страны.
12:35
В Нагасаки заявили, что не пригласят Россию на церемонию памяти жертв бомбардировки США
Власти Нагасаки сообщили о решении не приглашать представителей России и Белоруссии в Японию на церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.
12:35
Будущее Миранчука в «Торино» остаётся неопределённым
Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о будущем российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
12:32
Гладков заявил, что на Белгородскую область ведётся массированная информационная атака
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион ведётся массированная информационная атака, целью которой является вызов паники среди населения.
12:31
В МИД Швеции утверждают, что поставки Украине F-16 не приведут к эскалации конфликта
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не считает, что поставки Вооружённым силам Украины истребителей F-16 приведут к эскалации украинского конфликта.
12:30
Тарпищев: Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев способен занять первое место в мировом рейтинге.
12:26
Пушилин анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе на берегу Азовского моря.
12:22
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
Сирийский министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур сообщил, что на территории Сирии обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.
12:21
Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию.
12:21
Диетолог Нефёдова напомнила об опасности ягод с антибиотиками
Диетолог Наталья Нефёдова предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.
12:21
Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД России
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина на пост замглавы российского МИД.
12:20
Инфантино опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей
Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на расистские высказывания в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».
12:19
Пашинян: участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии обсуждается
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии сейчас обсуждается.
12:19
В Екатеринбурге рабочий на стройплощадке погиб от удара ковшом экскаватора
В Екатеринбурге рабочий скончался вследствие удара по голове ковшом экскаватора. ЧП произошло на стройплощадке на улице академика Парина во время земляных работ по строительству магистральных сетей.
12:17
МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту ЕС в июне
Новый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне.
12:17
Роналдо поддержал форварда «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил поддержку форварду мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору в расистском скандале.
12:16
Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ Грайворонского округа длился несколько часов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел Вооружёнными силами Украины Грайворонского округа продолжался несколько часов.
12:16
Нацбанк Белоруссии заявил о снижении ставки рефинансирования до 9,75%
Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 31 мая снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых.
12:13
Финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа
Финская государственная компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного природного газа.
12:11
Минэнерго Украины: более 20 населённых пунктов Днепропетровской области обесточены
Более 20 населённых пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
12:08
В ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на то, что Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам.
12:08
Непомнящий: Соболев оказался сильнее Карасёва
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России над ЦСКА.
12:07
На Украине депутаты рассмотрят вопрос о лишении Брежнева звания почётного гражданина Киева
Депутаты горсовета украинской столицы планируют рассмотреть вопрос о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева.
12:05
В Якутии снимают фильм о триумфе борцов на Олимпиаде-76
В Якутии начались съёмки полнометражной ленты «Триумф» о борцах, занявших призовые места на Олимпийских играх в 1976 году в Монреале.
12:05
Пашинян заявил, что страны Запада не могут повлиять на отношения Армении и России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.
12:05
Экоактивисты заблокировали движение грузов на целлюлозно-бумажном комбинате в Финляндии
Активисты экологического движения Elokapina заблокировали движение грузов и проводят пикетирование на целлюлозно-бумажном комбинате компании UPM в финском городе Коувола.
12:03
Четырёх участников битвы за Артёмовск с Урала посмертно наградили орденами Мужества
Четырёх жителей свердловского города Ирбита посмертно наградили орденами Мужества за героизм, проявленный в боях под Артёмовском.
12:01
Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным
Комментатор Константин Генич отреагировал на поведение нападающего «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
11:56
Общественник Бородин: начата процедура признания Навального иноагентом
Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании экс-главы ФБК* Алексея Навального иноагентом. Об этом RT сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия документа есть в распоряжении редакции.
11:54
Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удаления в дерби
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши пригласили на заседание после удаления в матче 28-го тура чемпионата России.
11:52
Российские военные сорвали переброску солдат ВСУ на Запорожский фронт
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
11:51
Агент Роши назвал несправедливым удаление защитника в матче со «Спартаком»
Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на удаление игрока в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».
11:49
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не принимать Украину в ЕС раньше стран Балкан
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Евросоюзу не стоит принимать Украину в сообщество в приоритетном порядке раньше государств Западных Балкан. Об этом он сказал в интервью Welt.