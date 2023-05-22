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Вести: в рамках дерусификации в Одессе демонтируют памятник Льву Толстому

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому. Как пишут «Вести», монумент, находящийся на площади, также названной в честь писателя, с 1968 года, планируют перенести в «специально обустроенное музейное пространство» под открытым небом.
Вести: в рамках дерусификации в Одессе демонтируют памятник Льву Толстому
vk.com
В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому и перенесут его в «специально обустроенное музейное пространство» под открытым небом. Как пишут «Вести», об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции городского совета Иван Липтуга.
 
Монумент стоял на площади, также названной в честь писателя, с 1968 года.
 
Как отмечает издание, демонтаж и перенос памятников на другое место может быть осуществлён только после решения историко-топонимической комиссии и в соответствии с законами Украины «Об охране культурного наследия» и «О местном самоуправлении».

 

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