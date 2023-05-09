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Der Tagesspiegel: у советского мемориала в Германии повалили 12 надгробий

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В немецком городе Люббенау в земле Бранденбург неизвестные повалили 12 надгробий над могилами советских солдат, сообщает Der Tagesspiegel. Об этом в местную полицию сообщил очевидец. Правоохранительные органы выехали на место и подтвердили его показания. Было возбуждено дело по обвинению в вандализме и осквернении места захоронения, рассказывает немецкое издание.
Der Tagesspiegel: у советского мемориала в Германии повалили 12 надгробий
AP

8 мая на фоне празднования победы над нацисткой Германией на территории советского мемориала в городе Люббенау в земле Бранденбург произошёл неприятный инцидент, сообщает Der Tagesspiegel. В местную полицию поступил звонок о том, что неизвестные повалили 12 надгробий над могилами солдат СССР.

Правоохранительные органы прибыли на место и подтвердили показания очевидца. Надгробия подняли, а полиция возбудила дело по обвинению в вандализме и осквернении могил. В понедельник в немецкой земле прошло большое количество памятных мероприятий, приуроченных к окончанию Второй мировой войны, отмечает издание.
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Der Tagesspiegel Германия Европа
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