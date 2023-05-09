Der Tagesspiegel: у советского мемориала в Германии повалили 12 надгробий

15:47
Додон: Молдавия и Россия должны восстановить стратегическое партнёрство во всех областях
Молдавия и Россия должны восстановить стратегическое партнёрство во всех областях, при этом такой шаг не будет значит, что Кишинёв выступает против Европы. Об этом заявил бывший молдавский президент Игорь Додон.
15:38
Число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 21
Число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 21, сообщили ТАСС в медицинских кругах.
15:38
В Берлине участники «Бессмертного полка» спели «Катюшу» у Бранденбургских ворот
В Берлине прошло шествие «Бессмертного полка», в нём приняли участие свыше тысячи человек. Они прошли от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.
15:37
Чавушоглу в ходе визита в Россию планирует обсудить нормализацию отношений Турции и САР
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Россию 9—10 мая намерен обсудить нормализацию отношений Турции и Сирии.
15:36
Женщина и ребёнок погибли при обрушении дерева в парке в Саратове
Два человека погибли при обрушении дерева в городском парке Саратова, заявили в пресс-службе губернатора региона.
15:36
Данни: все последние титулы «Зенита» абсолютно заслуженные
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России сезона-2022/23.
15:29
В Латвии задержали несколько человек за возложение цветов к местам советских памятников
Полиция Латвии задержала шесть человек за празднование Дня Победы и демонстрацию запрещённых в стране символов.
15:27
Киев выразил недовольство тем, что лидеры стран СНГ прибыли в Россию по случаю Дня Победы
Украинское Министерство иностранных дел считает недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в московском параде по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
15:23
Тиньков выразил слова поддержки Костомарову
Бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.
15:20
В Эстонии начались учения стран НАТО Swift Response
В Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США, в рамках которых местные Силы обороны и союзники по НАТО отработают быструю переброску сил и техники союзников в балтийскую республику.
15:13
В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые носят георгиевские ленты
В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые вышли на акцию «Бессмертный полк» с георгиевскими лентами.
15:07
Корнеев: Промеса и Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса и бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшими легионерами Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:06
TRT Haber: инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены
Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
15:04
Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться «демонстрации силы» России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС должны продолжать поддерживать Украину и не бояться «демонстрации силы» России. Об этом он сказал в связи с проведением парада на Красной площади в Москве.
15:00
РБК: в России зафиксирован рост числа въезжающих из Прибалтики, Финляндии и Польши
Число въездов граждан Евросоюза в Россию в январе — марте 2023 года увеличилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на данные ФСБ.
14:55
Кучаев заявил, что хотел бы поиграть в «Милане»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.
14:52
Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в Красноярске
Сборная «Россия 25» по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Красноярске.
14:48
МО России: штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска
Штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска (Бахмута), сообщает Минобороны России.
14:47
Средства ПВО перехватили в Херсонской области одну «Точку-У» и сбили украинский Су-25
Российские средства ПВО сбили в Херсонской области самолёт Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехватили одну тактическую ракету «Точка-У», снаряды HIMARS и РСЗО «Ураган».
14:45
Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек
Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек, заявило российское Министерство обороны.
14:37
Полузащитник ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.
14:36
Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ и доставку боеприпасов
Российские подразделения пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.
14:35
Mundo: власти Испании объяснили закупку российского урана отсутствием санкций ЕС
Правительство Испании объяснило покупку урана у России тем, что санкции не запрещают совершение таких сделок, пишет El Mundo.
14:34
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ
В ночь на 9 мая российская армия нанесла сосредоточенный удар высокоточным оружием по местам временной дислокации резервов ВСУ.
14:32
Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших при пожарах 27 апреля и 7 мая жителей Курганской области получат компенсацию в размере 1 млн рублей, заявил заместитель главы региона Константин Ермаков.
14:24
Захар Прилепин обратился к россиянам в видеообращении впервые после теракта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал видео с писателем Захаром Прилепиным, который получил ранения в результате теракта.
14:17
Блинкова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу на старте грунтового турнира в Риме категории WTA 1000.
14:15
Глава ЕК: новые антироссийские санкции направлены на противодействие обходу ограничений
Новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
14:14
Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия во внешней политике ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия в ЕС при принятии внешнеполитических решений.
14:09
ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 19
В результате пожаров в Курганской области погибли 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
14:08
Bloomberg: Шольц намерен предложить отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС
В ходе выступления перед Европарламентом канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен призвать к структурным реформам в ЕС.
14:06
МЧС: в Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров
В Зауралье с начала года установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел, заявили в МЧС.
14:00
ЦСКА выкупит трансфер защитника Мойзеса
Защитник ЦСКА Барбоза Мойзес продолжит карьеру в столичном клубе.
13:55
Теннисистка Андреева: призовые с турнира в Мадриде отдам папе
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, участвовавшая в турнире категории WTA 1000 в Мадриде, оценила своё достижение и рассказала, что сделает с призовыми.
13:55
Фон дер Ляйен: ЕС может запретить экспорт товаров в третьи страны за помощь России
Европейский союз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в обходе санкций.
13:53
Сенатор Джабаров: власти Польши пытаются переписать историю
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве.
13:49
Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
13:45
Путин присвоил 55-му отдельному вертолётному полку наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётного наименования «гвардейский».
13:45
Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми
Мальчик Алексей Павличенко из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве. В разговоре с RT он пожелал участникам специальной военной операции здоровыми вернуться домой, где их будет ждать мирное небо над головой.
13:43
Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана сообщили о его похищении
Экс-премьера Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана похитили из здания суда, заявил вице-премьер партии Фавад Чаудри.
13:41
AFP: Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
13:31
Посольство России направит МИД Австрии ноту протеста после осквернения захоронения
Посольство России в Австрии направит ноту протеста австрийскому МИД после осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте.
13:29
Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы к мемориальному комплексу
Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы на территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте.
13:20
ТАСС: в Татарстане упал параплан, пилот погиб
В экстренных службах сообщили о гибели парапланериста около села Светлое Озеро в Татарстане.
13:18
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийской общине Эбенфурте (Нижняя Австрия): неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам.
13:16
Мишустин: Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Киргизией
Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе встречи с киргизским лидером Садыром Жапаровым.
13:12
Игрок «Сочи» Жоаозиньо поддержал получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём отношении к получению игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
13:11
На Украине сообщили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича
Экс-главу МВД Украины, его заместителя и бывшего директора департамента матобеспечения будут судить заочно по делу о «евромайдане», заявили в офисе генпрокурора Украины.
13:03
Бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве.
12:57
Степанова посетила парад Победы на Красной площади
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова посетила Красную площадь в честь парада Победы.