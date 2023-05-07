Guardian: Пушкин стал главной мишенью украинской деколонизации

Украинцы считают Александра Пушкина символом российского влияния, поэтому по всей стране снесли уже более 30 памятников поэту, пишет The Guardian. Автор статьи отмечает, что в рамках нового закона о деколонизации исчезнуть могут и другие монументы, а также возможно переименование улиц, ведь популярнее Пушкина на Украине были только Шевченко и Гагарин.

Скульптура Александра Пушкина в центре Киева ещё стоит на своём месте, отмечает The Guardian, хотя её не стали защищать мешками с песком, как другие, более любимые киевлянами памятники. При этом памятник народному поэту России покрыт граффити: «Что он сделал для Украины?» и «Солдат другой культуры».

С начала российской специальной военной операции на Украине снесли более 30 памятников Пушкину. Автор статьи отмечает, что для представителей западной культуры такая ненависть к поэту, умершему почти 200 лет назад, может показаться ошеломляющей. И на Западе скорее не читают самого Пушкина, а знакомы с его интерпретациями: балетами и операми Чайковского, включая «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».

Но на Украине всё иначе, и автор статьи отмечает, что бронзовая статуя Пушкина в Киеве вряд ли доживёт до конца спецоперации. В апреле президент Владимир Зеленский подписал новый закон о деколонизации — он перекликается с законом о декоммунизации 2015 года, который привёл к сносу памятников Ленину, Марксу и другим, а также к смене названия более 200 улиц.

Но новый закон направлен против тех, кто «воплощал или поддерживал русский империализм, будь то во времена царской Российской империи или в советское время». А Пушкин был «настоящим империалистом», сказал изданию профессор украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий. В законе уточняется, что речь идёт конкретно об «изображениях, памятниках, мемориалах и надписях, посвящённых лицам, которые публично, в том числе в литературных и иных художественных произведениях, поддерживали, прославляли или оправдывали российскую имперскую политику».

Многие украинские эксперты утверждают, что произведения русских классиков отражают ценности Российской империи, которые сейчас взяла на вооружение Россия. «Если вы ищете корни насилия России над соседями, её желания стереть их историю и её отрицания идей либеральной демократии, вы найдёте некоторые ответы на страницах Пушкина, Лермонтова и Достоевского», — написал недавно украинский философ Владимир Ермоленко.

Например, украинцы указывают на поэму Пушкина «Клеветникам России», в которой польское восстание 1830 года против Российской империи изображается как внутренние разногласия, а Россия представляется государством, простирающимся «от Перми до Тавриды» и «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Но для многих украинцев «пушкинская проблема» связана не столько с творчеством поэта, сколько с тем, что он стал символом российской культуры и влияния. Так, по данным исследования пятилетней давности, на Украине именем поэта названы 594 улицы. Больше — только у национального поэта Украины Тараса Шевченко и советского космонавта Юрия Гагарина. Он опередил ведущих украинских литературных деятелей, таких как Леся Украинка и Иван Франко.

«Поставить памятник Пушкину для русских всегда означало обозначить территорию, — отметил украинский писатель Александр Михед. — Где стоит памятник, бюст или парк имени Пушкина, это значит: «Это наше». Михед называет Пушкина символом «русского мира». Автор статьи приводит в пример то, как в Херсоне, когда Россия взяла его под свой контроль, появились рекламные щиты с изображениями писателя. А Михед напоминает, что памятник поэту появился и в Дамаске вскоре после вмешательства России в конфликт в Сирии.

«В Харькове есть две улицы имени Пушкина, — говорит местный музейный сотрудник Мария Тахтаулова. — Почему? Связи с городом у него не было. Он не приезжал сюда, но оскорбил Харьковский университет, сказав, что он хуже трактира в Курске».

Присвоение имени Пушкина шло двумя большими волнами: в 1899 году, к столетию со дня его рождения, и в 1937 году, к столетию со дня его смерти. «Сталин был полон решимости превзойти Российскую империю в прославлении Пушкина. Бабушка помнила, как все учили Пушкина наизусть. Это было настоящее безумие», — говорит писательница Оксана Забужко. По её словам, массовое переименование улиц в его честь означало «стирание местных названий и воспоминаний».

Впрочем, ещё до вступления в силу законов о деколонизации Пушкин исчезает с городских пейзажей Украины, пишет издание. В Киеве 11 октября прошлого года снесли старейший в городе памятник Пушкину, установленный в 1899 году на площади Славы. Накануне две ракеты упали рядом с памятниками писателю Тарасу Шевченко и историку Михаилу Грушевскому. Тогда говорили, что, возможно, ракеты метили прямо в памятники, и Пушкина потом снесли в отместку.

Украинский поэт Сергей Жадан выкладывает в соцсети селфи на фоне памятников Пушкину, которые, случайно или нет, вскоре сносятся. Автор статьи отмечает, что на этой неделе он выложил фотографию на фоне скульптуры Пушкина в Киеве.

«Многие украинские интеллектуалы с нетерпением ждут того времени, когда Пушкина можно будет рассматривать, как до́лжно — как часть мировой литературы, а не доминирующую культурную силу, оказывающую влияние на каждый город, посёлок и село», — пишет The Guardian. Как сказал историк Сергей Плохий, «не вижу причин, по которым у нас памятников Пушкину больше, чем памятников лорду Байрону».