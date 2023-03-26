Daily Mail: британская теория об использовании Стоунхенджа как календаря вызвала споры

В прошлом году британский профессор Тимоти Дарвилл выдвинул теорию, что расположенный в графстве Уилтшир гигантский каменный монумент Стоунхендж служил для древних обитателей этих мест в качестве календаря, позволяя отслеживать солнечный год. Однако с этой идеей не согласились два учёных из Италии и Испании, которые опубликовали новую статью с критикой теории профессора Дарвилла, пишет Daily Mail.

Гигантский каменный монумент Стоунхендж считается одним из «самых знаковых исторических мест в мире» и давно превратился в «икону британской культуры», пишет Daily Mail. Но похоже, что споры о том, как и зачем он был построен около 5000 лет назад, всё ещё далеки от завершения, отмечается в статье. В новой научной публикации утверждается, что её авторы «разоблачают» выдвинутую в прошлом году британским исследователем теорию о том, что памятник в графстве Уилтшир служил солнечным календарём, помогая древним людям отслеживать дни в году.



Стоунхендж — один из самых выдающихся доисторических памятников в Великобритании. Как полагают эксперты, строительство монумента, который можно увидеть сегодня, происходило в четыре этапа, последний из которых был завершён около 3500 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте памятника, однако его точное назначение до сих пор остаётся загадкой, отмечает Daily Mail. Некоторые из существующих теорий предполагают, что это было культовое место для исцеления, место поклонения предкам или даже кладбище.



Хотя никто не может быть уверен, почему именно и с какой целью был сооружён Стоунхендж, долгое время существовало мнение, что он служил древним календарём. Хорошо известно, что вся планировка монумента и расположение камней связана с днями солнцестояния, или крайними пределами движения солнца.



«В Стоунхендже в день летнего солнцестояния солнце встаёт за Пяточным камнем в северо-восточной части горизонта, и его первые лучи освещают сердце Стоунхенджа. В день зимнего солнцестояния наблюдатели в Стоунхендже, стоя у входа в ограду лицом к центру камней, могут наблюдать за закатом солнца в юго-западной части горизонта», — поясняется на сайте компании English Heritage, которая занимается охраной и реставрацией монумента.



Британский профессор Тимоти Дарвилл в прошлом году выдвинул теорию, предполагающую, как это могло использоваться на практике. Эксперт считает, что камни Стоунхенджа помогали древним обитателям этой местности отслеживать солнечный год, откалиброванный благодаря совпадению во время солнцестояний. В своём исследовании, опубликованном в журнале Antiquity год назад, профессор Дарвилл обосновывает эту идею на базе примеров из Древнего Египта.



Он проанализировал количество и расположение больших плит из песчаника Стоунхенджа, которые называют сарсенами. Они были использованы в качестве всех 15 камней, формирующих центральную «подкову» Стоунхенджа, стойки и перемычки внешнего круга, а также включая отдалённые каменные глыбы, такие как Пяточный камень, Камень бойни и другие, поясняется в статье.



По мнению профессора Дарвилла, Стоунхендж был «простым и элегантным» вечным календарём, основанным на тропическом солнечном году продолжительностью 365,25 дня. Согласно его теории, всё сооружение физически изображало один месяц (продолжительностью 30 дней) — а каждый из 30 камней в круге сарсена представлял один день в месяце. Люди в Стоунхендже, вероятно, отмечали дни месяца, используя какой-то небольшой камень или деревянный колышек, рассказал он в интервью Daily Mail.



Однако итальянский и испанский астрономы авторы — новой статьи, которая также была недавно опубликована в журнале Antiquity, отвергают эту британскую концепцию как основанную на «нумерологии» (этот термин означает псевдонаучное исследование скрытых взаимосвязей между числами и понятиями). Доктор Джулио Магли из Миланского политехнического университета (Италия) и профессор Хуан Антонио Бельмонте из Университета Ла Лагуна (Тенерифе) отмечают в своей статье, что почти половина камней из круга со временем была утеряна, и точный их размер сейчас установить невозможно.



«Вполне возможно, что они тоже могли быть маленькими, тем самым разрушая магию гипотезы», — подчёркивается в их публикации. По мнению экспертов, основополагающее утверждение теории Дарвилла о календаре «абсолютно необоснованно» и основано на «вынужденных интерпретациях, нумерологии и неподтверждённых аналогиях», говорится в их статье.



«Стоунхендж — удивительно сложный памятник, который можно понять, только принимая во внимание его ландшафт и хронологию различных фаз его создания на протяжении веков», — заявляют эксперты. «Автор предыдущей статьи предположил, что проект «сарсеновой» фазы Стоунхенджа был задуман для представления календарного года в 365,25 дня. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, что эта идея необоснованна, так как основана на ряде натянутых интерпретаций, нумерологии и неподтверждённых аналогиях с другими культурами», — отмечают также Магли и Бельмонте.



В свою очередь, британский исследователь назвал эту критику своей теории «классическим разглагольствованием без выводов» и обвинил авторов новой статьи в отсутствии практических доказательств их позиции. «На самом деле, их основная критика связана не с моими идеями, а с общей идеей египтологов, которых я цитирую в своей оригинальной статье. Легко утверждать, что кто-то неправ, но каковы же их доказательства? И как именно они тогда объясняют расположение камней в Стоунхендже?» — подчеркнул профессор Дарвилл в интервью Daily Mail.



По его мнению, древние обитатели этой местности отслеживали не только времена года, но и дни месяца. «У нас имеются несколько более поздних доисторических календарей, в которых указаны дни, и рядом с каждым есть отверстие, чтобы их можно было отмечать колышком. Я думаю, что-то подобное могло происходить в Стоунхендже, возможно, с использованием небольшого камня или деревянного колышка», — пояснил британский эксперт.



Профессор Дарвилл считает, что при помощи такого календаря можно было отметить 12 месячных циклов по 30 дней каждый, что в сумме составляет целый год. Однако астрономы не согласны с ним в том, что исторический памятник символизирует 12 месяцев.



По мнению Дарвилла, опубликованная ими новая статья намеренно сглаживает углы, подбирая «серию утверждений, подтверждаемых только содержанием их собственных предыдущих публикаций». Кроме того, как считает британский эксперт, идея о том, что в древние времена люди могли абсолютно точно что-то определять, является заблуждением.



«Они также попадают в ловушку, в которую попались многие археоастрономы, выдвигая идею о том, что доисторические люди якобы действовали с высокой точностью. Они так не делали, они просто использовали свои наблюдения, столбы и куски верёвки — поскольку и теодолит, и компас ещё лишь предстояло изобрести», — подчеркнул профессор в интервью Daily Mail.