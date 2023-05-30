France 3: в египетском некрополе Саккара обнаружили новые археологические сокровища

02:20
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ получили от союзников около 60 танков Leopard
Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что западные страны поставили Вооружённым силам Украины около 60 танков Leopard.
02:05
В Киеве и трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
02:02
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал стороны конфликта в Косове к диалогу
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.
01:48
«Ведомости»: две компании могут выкупить российские активы Decathlon
Российские активы французской сети спортивных магазинов Decathlon могут выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group.
01:33
Генсек аль-Гайс заявил, что ОПЕК+ исключает политику из технической работы организации
ОПЕК+ исключает политические вопросы из технической части своей работы, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс.
01:20
Зеленский сообщил, что украинские власти утвердили сроки начала контрнаступления ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что власти утвердили сроки начала контрнаступления Вооружённых сил Украины.
01:14
Главком ВМФ Евменов подвёл итоги боевой подготовки на заседании Военного совета
Итоги зимнего обучения подвели на заседании Верховного совета Военно-морского флота России под руководством главнокомандующего Николая Евменова.
01:00
Премьер Нидерландов Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским обучение лётчиков на F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским обучение лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.
00:55
Игнатьев — о Дзюбе: игрок такого функционала крайне необходим
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о продлении контракта нападающего Артём Дзюбы с «Локомотивом».
00:49
В Северной Осетии обрушились два пролёта автомобильного моста между двумя сёлами
В Северной Осетии обрушились два пролёта автомобильного моста между двумя сёлами, сообщили в МЧС России по региону.
00:40
Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» ещё на год
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что продлит контракт с мадридским клубом.
00:37
Вучич: миссия НАТО не выполнила своих обязательств по защите сербов в Косове
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
00:32
Бабиков раскрыл, что ответил СБР на новость о непопадании в сборную России
Четырёхкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков высказался о ситуации с местами в сборной России.
00:27
В Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
00:24
В России введут обязательную маркировку детской воды с сентября
Правительство России утвердило постановление, по которому вводится обязательная маркировка воды для детского питания с 1 сентября текущего года.
00:14
Байден считает достижимым одобрение сделки по потолку госдолга в конгрессе к 5 июня
Президент США Джо Байден назвал достижимым одобрение в американском конгрессе двухпартийной сделки по повышению потока госдолга к 5 июня.
00:11
ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Центр подготовки сборных команд России может увеличить квоту по зарплатам для спортсменов, если поступит предложение от Союза биатлонистов России (СБР).
00:05
WSJ: Китай отклонил предложение США о встрече глав минобороны на форуме в Сингапуре
КНР отклонила предложение Соединённых Штатов провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.
00:03
Вучич заявил, что встретится 30 мая с послами России и КНР из-за ситуации с Косовом
Президент Сербии Александр Вучич проведёт встречи с послами России и Китая из-за обострения ситуации в Косове. Об этом сообщила администрация сербского лидера.
23:57
Биатлонистка Куклина высказалась о лишении оклада в сборной России
Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала лишение заработной платы в сборной России.
23:50
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косове
Сербский лидер Александр Вучич созвал на утро 30 мая встречу с представителями Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.
23:42
Рогов: число пострадавших при обстреле Михайловки в Запорожье увеличилось до двух
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны ВС Украины, увеличилось до двух.
23:41
Goal: отсутствие Неймара на праздновании чемпионства ПСЖ рассердило руководителей клуба
Руководство ПСЖ рассержено поступком Неймара, пропустившего празднование победы команды в чемпионате Франции ради посещения Гран-при Монако.
23:31
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не может смириться с сильной Россией
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные страны не намерены мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжают обострять конфликт вокруг Украины.
23:30
Газзаев заявил, что ЦСКА не должен упустить серебряные медали РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что армейский клуб не должен упустить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:22
На западе Москвы почти 50 мигрантов задержаны в ходе рейда за нарушения правопорядка
На западе Москвы около 50 иностранных граждан задержаны в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка.
23:22
Эрдоган провёл телефонные переговоры с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
23:11
Булыкин: если Камано уйдёт из «Локомотива», ничего страшного не произойдёт
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе из столичного клуба нападающего Франсуа Камано.
23:05
Президенты Египта и Турции договорились повысить уровень отношений и обменяться послами
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений между государствами и провести обмен послами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.
23:04
Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО
Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО.
22:54
Карпов: Камано покинет «Локомотив» по окончании сезона
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.
22:51
Белый дом: Байден обсуждает с конгрессом голосование по законопроекту о госдолге
Американский лидер Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по законопроекту о госдолге.
22:40
Александрова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.
22:38
Минвостокразвития России: около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области
Около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области. Об этом сообщили в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
22:31
В ЦПВС сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийском Дамаске
Два истребителя ВВС Израиля выпустили шесть авиабомб по окрестностям Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
22:28
Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с днём рождения
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения.
22:19
Вучич заявил, что при столкновениях в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при столкновениях с полицией частично признанного Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.
22:19
Кудерметова проиграла Шмидловой в первом круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.
22:15
Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
22:02
Посол Бжезиньский: США озабочены из-за польской комиссии по изучению влияния России
Посол Соединённых Штатов в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Вашингтон имеет озабоченность по поводу польской комиссии по изучению влияния России.
22:00
В «Локомотиве» высказались о возможном приобретении Салтыкова
В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на новость, что форвард «Крыльев Советов» Никита Салтыков продолжит карьеру в столичным клубе.
22:00
Вучич заявил, что сербские военные развёрнуты у административной границы с Косовом
Вооружённые силы Сербии развёрнуты у административной границы с частично признанным Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
21:49
Тен Хаг: де Хеа останется в МЮ, но он не всегда будет основным вратарём
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее голкипера Давида де Хеа в английском клубе.
21:45
Рогов сообщил, что в Мелитополе произошёл взрыв
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв произошёл в городе Мелитополе Запорожской области.
21:44
Концерт Дианы Арбениной в Москве состоится 8 июля
Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который запланирован на 8 июля в Москве, состоится. Об этом сообщила концертный директор группы Александра Рерих.
21:40
Тарпищев считает, что Аванесян надо уходить от однообразной игры
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение об игре российской теннисистки Элины Аванесян.
21:27
Байден назвал подготовку военных священной обязанностью американцев
Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть только одна по-настоящему священная обязанность — подготавливать своих военных и заботиться о них и их семьях.
21:22
Джокович после победы в матче «Ролан Гаррос» призвал остановить насилие в Косове
Сербский теннисист Новак Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».
21:19
СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
21:10
Червиченко сравнил удаление «Арсеналом» поста об Аршавине с шизофренией
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации, когда «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днём рождения в социальных сетях.