Минобороны Польши: на границе с Белоруссией будет больше наших солдат — и мы разрешим им применять оружие

Число провокаций и гибридных действий со стороны Белоруссии и России на границе с Польшей лишь растёт, однако Варшава не переживает по этому поводу, потому что она готова ответить, заявил глава министерства национальной обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, на восточной границе Польша разместит больше солдат, «в руках которых будут все инструменты», включая законное применение оружия, сообщает Polsat.

Сегодня во время пресс-конференции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в последнее время провокации со стороны России и Белоруссии участились, но их будет ещё больше. Одновременно у польской стороны уже имеется ответ на них, пишет Polsat.

Министр обратил внимание на то, что Белоруссия представляет собой уже «часть воссозданной Российской империи». «Наша задача, задача Войска польского — это не допустить дестабилизации Польши. Провокации будут продолжаться, всё указывает на то, что у нас будет много работы по обеспечению безопасности нашей родины», — подчеркнул он.

«Эти вагнеровцы, которых перебросили в Белоруссию, — это бывшие солдаты, в особенности из спецназа. Это люди со стажем — что касается гибридных акций и саботажа. Наш ответ подразумевает под собой увеличение численностьи Войска польского на восточной границе нашей страны», — добавил он.

Блащак объяснил, что Польша увеличит численность войск на востоке страны за счёт передислокации некоторых солдат с запада как в рамках операции «Безопасное Подлясье», так и в рамках сотрудничества с пограничной службой в плане действий по укреплению самой границы.

Одновременно министр отметил, что в соответствии с действующим законодательством «в руках польских солдат есть все инструменты». «В адекватной ситуации солдаты могут использовать оружие, когда это необходимо. Среди наших солдат есть опытные люди, после миссий, которые, если того требует ситуация, в состоянии прореагировать соответствующим образом», — резюмировал он.