Gazeta Prawna Оригинал

Gazeta Prawna: госдеп одобрил продажу Польше 48 комплексов Patriot

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве 48 комплексов Patriot и более 600 ракет PAC 3 MSE, сообщает Gazeta Prawna. Эта сделка позволит значительно укрепить ПВО Польши, заявил глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Польский министр добавил, что дело осталось за малым — дождаться согласия со стороны конгресса.
Gazeta Prawna: госдеп одобрил продажу Польше 48 комплексов Patriot
АР

MIM-104 Patriot — американский зенитный и противоракетный комплекс средней дальности, который производит концерн Raytheon. Польша сделала свой выбор в пользу системы Patriot в качестве основы для программы ПВО средней дальности «Висла» ещё в апреле 2015 года, пишет Gazeta Prawna.

 
Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак сообщил в среду вечером, что Госдепартамент США одобрил закупку дополнительных пусковых установок. «Госдепартамент одобрил продажу Польше 48 пусковых установок Patriot и более 600 ракет PAC 3 MSE. Это крайне важное укрепление польской системы ПВО. Теперь мы ожидаем согласия со стороны конгресса США», — написал он в Twitter.
 
Gazeta Prawna напоминает, что польская сторона заключила контракт на закупку двух батарей Patriot в рамках первого этапа программы «Висла» в марте 2018 года. На первом из двух предполагаемых этапов программы Польша закупила за $4,75 млрд две батареи —16 пусковых установок —  Patriot с РЛС с углом обзора 120 градусов и 208 ракет PAC-3 MSE компании Lockheed Martin. В итоге эти комплекты должны быть интегрированы с новой системой управления полем боя IBCS от Northrop Grumman. Стоит упомянуть, что эта система также внедряется вооруженными силами США.
 
Издание обращает внимание и на то, что в программе «Висла» в качестве субподрядчиков участвуют компании Польской оружейной группы. В мае прошлого года Министерство национальной обороны Польши направило заявку в США на получение предложения о закупке очередных шести батарей — 48 пусковых установок.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Gazeta Prawna Польша Европа
теги
армия военная техника ПВО Польша США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров