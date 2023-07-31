Rzeczpospolita: ситуация на польско-белорусской границе такая, что «забор» там просто необходим

На настоящий момент гибридная атака с белорусской стороны продолжается в лёгкой форме, заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Тем не менее он подчеркнул, что граница стала настолько опасной, что в ближайшие месяцы и годы Польша намерена расширить «так называемый забор» вдоль границы, то есть поставить его в тех местах, где его ещё нет, пишет Rzeczpospolita.

«Одна из главных задач, а может быть, даже главная задача страны, страны как организации, объединяющей нацию, — это обеспечение безопасности. Безопасности во всех измерениях — то есть внешней безопасности и внутренней безопасности», — заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, посетивший польско-белорусскую границу.

Как сообщает Rzeczpospolita, глава партии «Право и справедливость» Качиньский объяснил, что для его партии обеспечение безопасности государственной границы Польши — это «приоритет» и что-то «особенно важное».

«Можно сказать: настолько важно, что надо ставить это на первое место», — добавил он. В своей речи вице-премьер отметил, что этот подход — полная противоположность действиям предыдущих властей, которые лишь последовательно сокращали польские вооружённые силы. Они сокращали польские силы к востоку от Вислы, то есть в районах, которые всегда на протяжении последних десятилетий по крайней мере потенциально находились под большей угрозой. «Мы здесь восстанавливаем воинские части, создаём новые», — отметил Качиньский. По его словам, в составе польской армии будет шесть дивизий, а со временем, скорее всего, появится запасная дивизия.

«Наша армия скоро — что касается сухопутных войск — станет самой сильной на нашем континенте. Она станет основой обороны всего восточного фланга, она уже в значительной степени ею является. И, конечно же, у нас есть союзники. Мы будем поддерживать и укреплять эти союзы всеми возможными способами. Но мы должны помнить одно: союзники защищают тех, кто может защитить себя», — отметил вице-премьер Ярослав Качиньский.

Одновременно «Право и справедливость» укрепляет границы в другом смысле этого слова, что сегодня, по мнению Качиньского, крайне необходимо. Это строительство заграждения на границе, установление различных электронных устройств для защиты границы, а также мероприятий, которые физически остановили атаку со стороны Лукашенко, которую он провёл при поддержке Москвы.

«Мы хотим сказать ясно, что мы делаем всё, что необходимо и достаточно для того, чтобы отразить любые возможные провокации или какие-либо любые агрессивные действия, более опасные, чем предыдущие», — добавил он.

По его словам, в ближайшие месяцы и годы Польша намерена расширить этот «так называемый забор» вдоль границы, то есть поставить его в тех местах, где его ещё нет и где нет такой водной преграды, как река Буг, которую тоже нужно обезопасить различными способами. «Эта граница теперь стала настолько опасной, что такие меры безопасности, вне всяких сомнений, необходимы», — резюмировал он.