Замглавы МИД Польши: Польша не будет отказываться от участия в сессиях ОБСЕ только из-за того, что туда входят Россия и Белоруссия

Польша не будет вести себя как ребёнок и не участвовать в миссиях ОБСЕ только потому, что организация не решилась исключить Белоруссию и Россию, заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик. В беседе с RMF24 он также объяснил, что саммит НАТО не стал историческим, так как планка Киева была слишком высокой, и указал на необходимость создания в Польше музея Волынской резни.

«ОБСЕ — это организация, членами которой выступают Россия и Белоруссия. Эта организация, которая в отличие от Совета Европы не позволила себе выкинуть Россию», — сказал в RMF24 замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик. Одновременно он признал, что только из-за этого факта Польша не может отказаться от проведения совместных миссий в её рамках, потому что это детский образ мышления. «Все эти организации являются международными, но они также политические организации... На сегодняшний день у нас такой либерально-левый уклон», — подчеркнул Мулярчик. По его словам, одну из первых скрипок в ОБСЕ играет Германия.

В беседе замминистра признал, что саммит НАТО в Вильнюсе не стал переломным, потому что, по его мнению, Владимир Зеленский задал очень высокую планку. Очевидно, добавил он, что когда воюющая страна требует вступления в НАТО, то ряд стран скажет ей следующее: «Мы вас примем, но после окончания войны, потому что иначе это будет означать, что НАТО окажется в состоянии войны». Одновременно Муларчик напомнил, что Украина получила декларацию о пути присоединения к НАТО, а также информацию о значительной военной и финансовой поддержке в её адрес. Более того, замминистра возлагает надежду на саммит в Вашингтоне в следующем году, в ходе которого могут быть сделаны более сильные заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс. «Давайте подождём, может быть, президент Байден предусматривает ещё какие-то прорывные решения», — добавил он.

Замглавы МИД в ходе интервью также признал, что в Польше надо создать музей Волынской резни. «Я думаю, что да. Это очень важный аспект польской истории, до конца не изученный. Я думаю, что из-за закрытия границ эксгумацию на Украине сейчас проводить нельзя, но мы не можем отказаться. Это так же, как и с репарациями от Германии, в этом вопросе мы должны быть очень решительными», — подчеркнул Аркадиуш Муларчик. Замминистра предупредил, что это будет длинный путь, но действуя последовательно, поляки точно добьются успеха. Он обращает внимание и на то, что украинская сторона осознаёт, насколько важен вопрос Волыни для Польши, но одновременно киевские власти обходят его стороной из-за «культа Бандеры».