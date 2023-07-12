Rzeczpospolita: польский Сейм принял закон, в котором призвал Киев признать вину за Волынскую резню

Залогом взаимопонимание между двумя народами — поляками и украинцами — выступает признание вины и почтение жертв Второй мировой войны, сказано в только что принятом польским Сеймом законе. Его авторы призывают украинскую сторону эксгумировать, похоронить и почтить память всех жертв Волынской резни, и здесь речь идёт не о мести, а о памяти, пишет Rzeczpospolita.

В 80-ю годовщину Волынской резни польский Сейм единогласно принял закон, увековечивающий память жертв Волынской резни. В голосовании участвовали 440 депутатов, сообщает Rzeczpospolita.

«11 июля 1943 года на Волыни имело место Кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями ОУН-УПА* с целью уничтожения поляков на Южно-Восточных кресах, части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья», — написано в законе.

По планам лидеров ОУН, на территориях Второй Речи Посполитой, где поляки проживали совместно с украинцами, польских жителей надо было убить, запугать или вынудить бежать. В результате нападений, сначала на Волыни, потом и в других районах погибло более 100 тыс. поляков, а несколько сотен тысяч бежали.

«Сейм Республики Польша хочет почтить память всех жертв Волынской резни. Особо следует отметить тех представителей украинского народа, которые подвергая опасности свою жизнь, выступали против преступления, совершенного их соотечественниками», — объясняет закон. Его авторы подчёркивают, что взаимопонимание между двумя народами, которое выстраивалось годами, должно включать в себя признание вины и почтение жертв Второй мировой войны.

Необходимо эксгумировать, похоронить и почтить память всех жертв геноцида на Восточных кресах. Произвол и насилие это неправильный пусть формирования отношений между соседями, говорится в законе.

Сейм Польши поблагодарил жителей кресов и их потомков, а также людей доброй воли, которые на протяжений десятилетий добивались правды, руководствуясь девизом «Не месть, а память просят жертвы».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).