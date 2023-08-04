Foreign Policy: прорвать российскую оборону сложнее, чем кажется

Украина заявляет, что намерена вести контратаку до тех пор, пока не вернёт себе границы, существовавшие до 2014 года. Автор статьи в Foreign Policy, проанализировав военную историю, отмечает, что шансов прорвать российскую оборону и закрепиться у Украины практически нет.

Украина заявляет, что намерена вернуть себе территории, которые были у неё до 2014 года, включая Крым*. Однако, как пишет Foreign Policy, для достижения этой цели «украинские военные должны решить одну из самых сложных военных задач: они должны прорвать плотные, хорошо подготовленные оборонительные позиции, найти проход, а затем либо быстро выдвинуться к важной географической точке, такой как Азовское море, надеясь по пути разбить остатки обороны российской армии, либо быстро попытаться окружить часть значительных сил России в надежде уничтожить их».

Если же такая кампания не получится, значит, Украине суждена долгая война на истощение с гораздо более многочисленной по населению Россий. Украина, конечно же, хочет избежать этого. Но военная история показывает, что ситуация у неё гораздо сложнее, чем кажется, отмечает автор статьи.

Журналист напоминает про прорывную тактику во времена Первой мировой войны. Тогда европейские страны впервые стали достаточно богатыми и густонаселёнными, чтобы защищать почти всю свою границу. К тому же тогда обороняющимся помогал прогресс в стрелковой мощности оружия, а также типичные преимущества вроде возможности строить укрепления.

В начале Второй мировой войны преодолевать оборону нападающим позволяли более совершенные танки, истребители и радиосвязь. Но затем ситуация выправилась, обороняющиеся стали делать упор на мобильность техники, противовоздушную оборону, противотанковые и противопехотные мины.

Однако обе войны в итоге превратились в битвы на истощение. Появилось правило, согласно которому, чтобы иметь шансы на успех против хорошо продуманной обороны, нужно преимущество в боевой мощи как минимум 3 к 1. Но нападающие должны сделать гораздо больше, чем просто организовать материальное превосходство. Защитника нужно ослабить на фронтах, чтобы он потерял связность, ослабить его тактические и оперативные резервы заранее или во время боя и обманных манёвров.

Российские военные подготовили плотную и хорошо выстроенную оборонительную систему, пишет автор статьи. Минные поля, глубокие противотанковые рвы и бетонные препятствия замедляют атакующего. Украинцам приходится расчищать минные поля и устранять другие препятствия, находясь под прицельным огнём, весьма эффективным. При этом с воздуха работают ударные вертолёты, которые сложно поразить наземными ПВО.

Отчёты показывают, что самые лучшие западные машины — танки Leopard II и боевые машины Bradley — получили значительные повреждения в этих боях. Единственная положительная сторона для Украины заключается в том, что экипажи и пехота, как правило, выживают после повреждения техники, но этого недостаточно для успеха наступления. Машины должны сами продвигаться вперёд, уводя свою огневую мощь в глубину позиций противника.

Исторически сложилось так, что оборону удавалось прорвать благодаря двум стратегиям. Наиболее простой метод — предварительное истощение, дополненное немедленным шоком от действительно мощной наступательной огневой мощи. Атакующая сила просто долго сражается с обороняющейся, принимая большие издержки, и делает ставку на то, что оборона не сможет восполнить свои потери с той скоростью, с которой может нападающая. Так действовали союзники во время Второй мировой войны, когда они сражались с немцами. Со временем немецкая боевая мощь просто истощилась, в основном в боях на фронте, а также в результате бомбардировок союзников. «Не похоже, чтобы украинский комплекс артиллерии, ракетных установок и беспилотников мог бы справиться с этой задачей», — пишет автор статьи.

Второй вариант — это застать противника врасплох на участке фронта, который он по своим собственным причинам оставил слабо защищённым. Именно это сделали немцы против американцев в Арденнском лесу в декабре 1944 года. У США и Англии не было достаточных возможностей, чтобы вести наступление по всему фронту, и в этой части они решили сэкономить силы. Немецкая разведка поняла это и, наоборот, направила туда превосходящую мощь. Как отмечает автор статьи, осенью 2022 года такой менее защищённый участок украинская армия обнаружила в Харьковской области, где и нанесла удар. Но летом 2023 года такой же сценарий им повторить не удалось.

Автор статьи отмечает, что сегодня у России на каждую бригаду приходится большая протяжённость фронта, чем во времена холодной войны, но им помогают современные технологии, в том числе беспилотники, передовые артиллерийские и наземные ракетные системы, а также противотанковые управляемые ракеты большой дальности. Разрушение Каховской плотины облегчило защиту юга, что позволило ещё больше укрепить боевую мощь России.

Главнокомандующий Объединёнными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в апреле, что российские силы сильнее, чем в начале спецоперации. Автор статьи предполагает, что Россия перебросила в Донбасс дополнительные бригады. «Россияне эффективно сражаются уже несколько месяцев, так что они, должно быть, вспомнили что-то из своих старых руководств и практик и им тоже удалось использовать новые технологии», — пишет автор статьи.

Впрочем, раз Украина настроена продолжать свои попытки контрнаступления, а Запад заявляет о своей уверенности в их успехе, вероятно, они считают, что у России нет значительных резервов. Однако если это предположение неверно, отмечает автор статьи, то, вероятно, Украине нет смысла продолжать нынешние усилия, потому что даже если она глубоко проникнет на российские территории, она встретит серьёзные контратаки со стороны России при наихудших для украинцев обстоятельствах — с ослабленными, растянутыми, недостаточно снабжёнными военными силами, без помощи собственных беспилотников, артиллерии и ракет.

Автор статьи в Foreign Policy делает вывод: в случае продвижения украинцам придётся столкнуться с двумя важными проблемами: российскими тактическими резервами, развёрнутыми на их пути, и российскими оперативными резервами, которые могут собраться для контратак на украинских флангах. Российская авиация, которая в последние недели добилась большого успеха в наземных атаках, может ещё больше замедлить продвижение Украины, нанося удары как по боевым единицам, так и по логистике.

История показывает, что такие операции требуют большого количества техники, планирования и военного мастерства. «Фактов, достаточных для обоснованного предположения о шансах Украины на успех, немного», — пишет издание.