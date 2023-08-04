TAC: Украина для Запада не стоит той цены, ради которой стоит провоцировать Россию

Американские чиновники своими агрессивными заявлениями ведут дело к обострению украинского конфликта, однако ястребам не стоит забывать о том, что у Москвы есть огромные запасы ядерного оружия и, несмотря на убеждения в обратном, Россия сможет его применить. Как пишет обозреватель The American Conservative, Киев не представляет для Запада особой важности и не стоит той цены, которую придётся заплатить за конфронтацию с Москвой, поэтому Вашингтону нужно держаться вне того конфликта, который не затрагивает США и его жителей.

Представители американских элит начали настаивать на войне. И хотя они выражаются не так прямо, а скорее призывают союзников к агрессивным вооружённым действиям против России, это может привести к обострению конфликта, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

Например, Джеймс Ставридис, отставной адмирал Военно-морских сил США, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, выступает за то, чтобы США и их союзники фактически, если не формально, вступали в конфликт путём «группирования торговых судов в конвои из трёх-пяти кораблей, каждый из которых сопровождается парой боевых кораблей с управляемыми ракетами. Нужно задействовать значительный военно-воздушный компонент для слежки за российским Черноморским флотом, который в основном действует из портов контролируемого Москвой Крыма, и для реагирования на возможные атаки российской авиации».

В таких условиях у России появилось бы полное право на военный ответ, но, как говорит Ставридис, не беспокойтесь и радуйтесь: «Путин вряд ли решится напрямую сражаться с НАТО или возглавляемой Соединёнными Штатами коалицией черноморских государств».

А в марте идею, аналогичную высказанной Ставридисом, выдвинул Андреас Умланд из Шведского института международных отношений. Он предложил установить над Украиной бесполётную зону для БПЛА, «чтобы обезопасить производство и транспортировку продовольствия». Не нужно беспокоиться, настаивал он, о последствиях такого активного вмешательства в этот конфликт, поскольку «Россия не использует пилотируемые боевые самолёты для ударов по Украине. Если западные истребители и средства ПВО и попадут в её летающие объекты, то они не убьют российских военнослужащих».

Другие предлагали пойти гораздо дальше. Украинское правительство требовало установления полной бесполётной зоны практически с первого дня. Но это подразумевало бы не только сбитие самолётов ВС России, но и разрушение систем ПВО.

Однако ещё страшнее были дискуссии о том, как США могли бы отреагировать, примени Москва каким-то образом ядерное оружие. Например, Дэвид Петреус, отставной военачальник и бывший директор ЦРУ, высказался так: «Чисто гипотетически мы должны ответить, возглавив коллективные усилия НАТО по уничтожению всех обычных российских вооружённых сил, которые мы только можем увидеть и обнаружить на Украине и в Крыму, как и каждый российский корабль в Чёрном море».

Как считает Бэндоу, сомнительно, чтобы кто-либо из западных политиков хорошо понимал замыслы Путина, а также расклад окружающих его политических сил. Несомненно, Путин и его сторонники поднимают тему ядерного кризиса, чтобы предотвратить более активное участие союзников в украинском конфликте. Однако почти наверняка есть какой-то фактор, который в условиях серьёзной угрозы его стране подтолкнёт президента к использованию атомного оружия.

Как заключает автор материала, даже если считать российскую спецоперацию неоправданной, это не отличает её от подобных конфликтов, вспыхивавших по всей планете, в том числе развязанных или поддерживавшихся США и их союзниками. К тому же Украина вовсе не является жизненно важной частью для американской или даже европейской безопасности. И если Украина не представляет такого жизненно важного или экзистенциального интереса, который оправдывал бы применение военной силы, то США и не должны предпринимать шаги, сопряжённые со значительным риском начала конфликта, особенно ядерного.

«Украинский вооружённый конфликт — это большая трагедия. Но главный долг Вашингтона лежит перед американским народом. А это означает — держаться вне того конфликта, который не затрагивает США и его жителей. Наибольшую угрозу миру представляют те, кто утверждает, что выступают против нашего участия в конфликте, но при этом требует военного вмешательства США. Никакие риторические трюки не обеспечат лёгкой и бесплатной победы Америки над Россией», — пишет автор The American Conservative.