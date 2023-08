Week: санкции против Росси и других стран часто приносят вред совсем не тем, на кого хочет повлиять Запад

США и их западные союзники уже давно используют различные санкции в отношении других стран, компаний и даже отдельных людей, причём в последние годы новые ограничения вводятся всё чаще и чаще. В итоге многие начинают задумываться о том, приносят ли все эти меры наказания реальную пользу, пишет Гарольд Маасс на страницах The Week. И хотя мнения экспертов на эту тему расходятся, статистика свидетельствует, что довольно часто от последствий санкций страдают совсем не те, на кого пытался повлиять Запад, отмечается в статье.

Экономические санкции всё более активно применяются США и их союзниками в ответ на «проступки» соперничающих с ними держав, а также «стран-изгоев», политику которых Запад не одобряет. В частности, новой их мишенью недавно стали организаторы военного переворота в Нигере, от которых требуют вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму, пишет Гарольд Маасс на страницах The Week.



Кроме того, Соединённые Штаты вводят всё новые санкции против России, особенно после начала её спецоперации на Украине, а также против Китая, пытаясь таким образом повлиять на его торговую политику. Недавно Вашингтон также внёс в свой чёрный список 20 человек на Мальдивах якобы за оказание финансовой поддержки террористам, говорится в статье.



Однако по мере ужесточения санкций всё чаще возникают вопросы о том, действительно ли они работают, а также кому приносят пользу все эти меры на самом деле, отмечает автор. Некоторые эксперты даже заявляют о том, что Соединённые Штаты «пристрастились к санкциям».



По данным журналистов The New York Times, если в 2000 году в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США насчитывалось 912 человек, то уже к 2021 году эта цифра подскочила до 9421, не говоря про дальнейшие ограничения.



В частности, Министерство финансов США ввело новые масштабные санкции против России, включая различные российские компании и отдельных лиц, после начала спецоперации на территории Украины весной 2022 года. Но практика показала, что эти меры не смогли стать быстрым решением для того, чтобы окончательно обрушить курс рубля или пошатнуть позиции российских властей, отмечается в статье.



Кроме того, США ещё с 1960-х годов используют торговое эмбарго против Кубы, однако даже спустя более шести десятилетий этим островом по-прежнему управляет коммунистическое правительство во главе с преемником Фиделя Кастро, напоминает автор. Северная Корея, как и Иран, тоже давно столкнулась с сокрушительными санкциями Запада, но до сих пор проводит свои испытания ракет и ядерного оружия.



В то же время некоторые эксперты отмечают, что, хотя все эти финансовые и другие карательные меры обычно не приносят желаемых результатов, которых стремится достичь Вашингтон, они при этом вредят не тем людям, подчёркивает автор. В частности, на фоне применения очередных санкций против России цены на пшеницу на мировых рынках взлетели до небес, зерно для многих стало недоступным и «345 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия», говорится в недавней статье The Nation.



Эти меры не смогли принципиально повлиять на политику России, однако Африка и небогатые страны на других континентах в полной мере ощутили на себе негативные побочные эффекты от американской игры с санкциями. Между тем четыре компании, контролирующие от 70% до 90% всей мировой торговли зерном — Archer Daniel Midland, Bunge, Cargill и LouisDreyfus, — благодаря этому получают рекордные прибыли, подчёркивается в статье.



Как пишет The New York Times, на долю Соединённых Штатов приходится до 42% от всех санкций, которые были введены в мире с 1950 года. По всей видимости, Вашингтон использует ограничительные меры в качестве «дешёвой» альтернативы военным способам воздействия. Однако правительство при этом обычно не обращает внимания на огромные издержки, которые приходится в результате нести наиболее уязвимым категориям населения, а также многим коммерческим компаниям и даже гуманитарным организациям.



Более того, «бессрочные» санкции, подобные тем, которые США использовали в попытке добиться смены власти на Кубе и в Венесуэле, зачастую приносят прямо противоположный эффект и лишь стимулируют неповиновение. Их легко ввести, но трудно отменить — и в итоге это превращается в «зомби-санкции», которые уже ни на что не влияют, но при этом ещё больше усложняют урегулирование неотложных дипломатических вопросов.



Если ограничительные меры не будут носить обратимый характер после достижения конкретных целей, а также не будут чётко и жёстко сфокусированы, то их массовое применение в конечном итоге способно лишь «подорвать усилия Америки по продвижению мира, прав человека и демократических норм во всем мире», также предупреждает The New York Times.



В свою очередь, Дэн Стрампф и Кларенс Леонг отмечают в недавней статье для The Wall Street Journal, что некоторые санкции при их грамотном применении всё же способны сработать. В качестве примера они приводят данные о том, что масштабные экспортные ограничения на микрочипы, которые Вашингтон в прошлом году ввёл в отношении Пекина, чтобы сдерживать прогресс в таких передовых отраслях, как разработки искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, действительно повлияли на китайский технологический сектор.



Теперь китайским компаниям приходится прикладывать массу усилий, чтобы можно было получить важнейшие комплектующие и необходимое оборудование. И хотя Китай стремится уже в ближайшие годы выйти в мировые лидеры в области искусственного интеллекта, из-за американских санкций китайские разработчики «рискуют отстать», говорится в статье.



Но некоторые жалобы на негативное побочное влияние санкций всё же следует признать справедливыми, отмечает Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. Ограничительные меры действительно не очень эффективно работают для «устранения враждебных режимов»; кроме того, США не могут их использовать так, чтобы не усложнять одновременно оказание поддержки союзникам.



В то же время на данный момент США и их союзники явно застряли в «затяжном противостоянии» с Россией на фоне жёсткой масштабной конкуренции с Китаем. И чтобы сдерживать этих двух соперников, необходимо ограничить им пути развития в экономической и военной сфере при помощи санкций, полагает Брэндс: «Они играют всё более важную роль в состязании великих держав, которое и определит нашу эпоху», — говорится в статье.