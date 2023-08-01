France 24: «расценим как объявление войны» — Мали и Буркина-Фасо предостерегли другие страны от вторжения в Нигер

Представители Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будет рассматриваться как «объявление войны» двум этим странам, сообщает France 24. Как передаёт издание, в совместном заявлении представители двух государств также отказались от введения «бесчеловечных» санкций в отношении Нигера.

Представители Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любое военное вмешательство в дела Нигера с целью восстановления в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума будет рассматриваться как «объявление войны» двум этим странам, сообщает France 24.

Предупреждение от соседей Нигера, находящихся под властью военных, поступило на следующий день после того, как западноафриканские лидеры при поддержке своих западных партнёров пригрозили применить «силу» для восстановления в должности Базума и наложили финансовые санкции на путчистов, напоминает издание.

В совместном заявлении правительства Буркина-Фасо и Мали предупредили, что «любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали». Власти двух стран также предупредили, что «катастрофические последствия военного вмешательства в Нигере... могут дестабилизировать весь регион». При этом представители Мали и Буркина-Фасо подчеркнули, что «отказываются применять» «незаконные, неправомерные и бесчеловечные санкции против народа и властей Нигера».

Как напоминает издание, новые власти Нигера в понедельник обвинили Францию в попытке «военного вмешательства» с целью восстановления в должности президента Базума, однако министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опровергла эти утверждения.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье пообещал «немедленный и бескомпромиссный» ответ в случае, если французские граждане или интересы страны подвергнутся угрозе. Это заявление было сделано после того, как тысячи людей собрались у посольства Франции в Ниамее. Некоторые протестующие пытались проникнуть на территорию дипломатического представительства, но были разогнаны слезоточивым газом.

Как сообщает сайт телеканала, экс-президент Базум был союзником Запада, а его избрание чуть более двух лет назад ознаменовало первую мирную передачу власти в Нигере после обретения страной независимости от Франции в 1960 году. 26 июля он был свергнут предтавителями президентской гвардии.

Как отмечается в статье, Базум был одним из «редеющей группы избранных президентов и прозападных лидеров в Сахеле». Ранее подъём джихадистских группировок в регионе стал причиной напряжения в слабых правительствах африканских стран и ярости военных, что привело к госпереворотам в Мали и Буркина-Фасо. Нигер менее чем за три года стал третьей страной Сахеля, переживший захват власти военными. Как передаёт издание, свержение избранных президентов во всех трёх странах сопровождалось антифранцузскими и пророссийскими демонстрациями.

Протестующие, поддерживающие путчистов в Нигере, утверждают, что Франция — традиционный союзник страны — не смогла защитить их от джихадистов, в то время как Россия была бы более сильным партнёром.