Варшава возглавила антироссийский крестовый поход НАТО, и Вашингтон это горячо одобряет. Более того, своей убеждённостью в военной слабости России США вдохновляют Польшу ещё больше — настолько, что та, похоже, готова пойти на прямую конфронтацию с Москвой, считает полковник Дуглас Макгрегор. Однако, как он пишет в статье для The American Conservative, если США будут потакать полякам в их жажде войны с Россией, Польша пойдёт по пути Украины и превратится в кладбище.

Вместо того чтобы сесть за стол переговоров для разрешения украинского конфликта, Вашингтон отбросил все предостережения и соображения — включая российский ядерный арсенал, который Америка прежде непременно учитывала в отношениях с Москвой. Не имея реального представления ни о России, ни о Восточной Европе, вашингтонские политики слепо подписались под идеей покойного сенатора Джона Маккейна, что Россия — это «бензоколонка с ядерным оружием». Однако как считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, ситуация рискует выйти из-под контроля.

Как он пишет в статье для The American Conservative, Владимир Путин не любит рисков. Он быстро переориентировал российские силы на стратегическую оборону — эта экономия сил позволила свести к минимуму потери Москвы и, наоборот, максимально увеличить украинские. Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных — «вашингтонская марионетка» оказалась разгромлена. Украинские больницы переполнены сломленными людьми, а поле боя усеяно трупами украинцев.

«Россия добилась своей стратегией истощения выдающихся успехов, и именно поэтому сегодня конфликт опасен как никогда с февраля 2022 года», — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что Вашингтон отмахивается от украинских потерь и, наоборот, всячески преувеличивает российские. Офицеры, присутствовавшие на встречах в Пентагоне, рассказывают, что в дискуссиях высшего генералитета основное место уделяется скромным боевым успехам Украины. Причём они подаются как неопровержимые доказательства неизбежной победы Киева. В такой обстановке штабные офицеры не горят желанием возражать насчёт эффективной деятельности российских вооружённых сил и растущей военной мощи Москвы.

Это впечатление усугубляют западные СМИ, наперебой трубя, что российские генералы и их войска ни на что не способны, погрязли в коррупции и лени, а Украина победит, если только получит больше поддержки. В результате можно смело поставить на то, что Вашингтон и его союзники продолжат поставлять Киеву оборудование и боеприпасы — хотя, вероятно, и не в том количестве и не такого качества, как в недавнем прошлом.

Дуглас Макгрегор отмечает ещё и то, что антироссийский крестовый поход НАТО возглавила Варшава. Вашингтон это горячо одобряет и своей убеждённостью в военной слабости России вдохновляет Польшу ещё больше — настолько, что та, похоже, готова пойти на прямую конфронтацию с Москвой. По словам французских источников в Варшаве, если украинские силы будут отброшены, «поляки могут ввести в этом году свою первую дивизию, куда войдут собственно поляки, прибалты и некоторое количество украинцев». Но российское командование вполне может счесть, что действия Варшавы совпадают с намерениями Вашингтона.

Поляки знают, что их военное вторжение повлечёт за собой военный ответ со стороны как Белоруссии, так и России, но Варшава также убеждена, что воздушные и сухопутные силы Вашингтона в Европе едва ли будут сидеть сложа руки на Украине, в Румынии и на побережье Балтийского моря, глядя, как польские силы ведут проигрышную битву.

«Опосредованная война Америки с Россией уже превратила Украину в кладбище. Если мы будем потакать полякам в их жажде войны с Россией, Польша пойдёт по пути Украины. Одна эта мысль не оставляет Москве иного выбора, кроме как разом бросить всю свою военную мощь против Украины, пока коллективный Запад не развязал региональную войну. Заключите же мир, глупцы, пока не поздно», — пишет Дуглас Макгрегор.