Корреспондент: посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

Польского посла вызвали в украинский МИД из-за высказываний министра канцелярии президента Польши, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Как сообщает «Корреспондент», ранее Пшидач заявил, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы».
Посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за высказываний министра канцелярии президента, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что во время встречи было подчёркнуто, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не отвечают действительности и неприемлемы.
«Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и выстроить общее европейское будущее», — подчеркнули в МИД.
Как напоминает издание, ранее Пшидач заявил, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы».
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