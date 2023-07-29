Обозреватель Euroactiv: Европе нужна новая стратегия энергетической безопасности

Стратегия энергетической безопасности Европейского союза устарела и нуждается в пересмотре на фоне климатического кризиса и конфликта на Украине, пишет обозреватель Euroactiv Джоанна Маковяк Пандера. По мнению Пандеры, новая стратегия должна основываться, прежде всего, на переходе на возобновляемые источники энергии.

Спустя почти десять лет после начала её реализации стратегия энергетической безопасности ЕС нуждается в переработке в свете климатического кризиса и спецоперации России на Украине, пишет президент польского аналитического центра Forum Energii и обозреватель Euroactiv Джоанна Маковяк Пандера.

Стратегия энергетической безопасности Европейского союза была принята ещё в 2014 году. И хотя к настоящему времени странам блока не удалось реализовать все её положения, некоторые из них в это и не нуждаются, так как устарели. Основной проблемой в сфере энергетики Европы является небольшое количество запасов нефти, газа и угля, при этом их пополнение становится всё более заметной геополитической проблемой.

Пандера называет климатический кризис и загрязнение окружающей среды одной из основных причин отказа от ископаемого топлива, но не единственных. По её словам, десять лет назад было мало жизнеспособных альтернатив, однако новые технологии, например, возобновляемые источники энергии, сегодня меняют энергетическую отрасль. И это должно найти отражение в новой стратегии.

Автор статьи указывает на то, что нынешняя стратегия энергетической безопасности в Европейском союзе полна противоречивых определений. Всё же наиболее распространённым принято считать утверждение, что мерой энергетической безопасности является бесперебойный доступ к недорогим источникам энергии. Однако это определение было написано несколько десятилетий назад и не соответствует сегодняшним реалиям.

На протяжении нескольких десятилетий экономика ЕС, по словам Пандеры, процветала за счёт собственных ресурсов и импорта, в частности, из России. Хотя усугубление политической напряжённости и кризисы в сфере поставок и сырья заставляли политиков сомневаться в разумности подобной зависимости, соблазн использовать дешёвые ресурсы был слишком велик.

В основе этого подхода лежало убеждение, что у Европы нет другого выбора. В качестве примера обозреватель приводит Польшу, которая зависит от угля и на протяжении многих лет импортировала его из России, даже не рассматривая другие варианты производства электроэнергии. Однако сегодня, полагает Пандера, добыча угля, как и других энергоресурсов в ЕС, «неизбежно заканчивается». Технологическое развитие ставит перед странами новые задачи и подталкивает искать доступ к важнейшим месторождениям материалов, необходимых для энергетического перехода, таких как литий, медь и редкоземельные металлы.

При этом Европа больше не может обращаться к России. По словам обозревателя Euroactiv, Москва использовала масштабы торговли со странами ЕС как своего рода оружие и рычаг давления. Пандера предупреждает, что хотя цены на энергоносители сейчас и снижаются, в будущем они продолжат колебаться, и «до равновесия в поставках топлива ещё далеко». Однако это не повод возвращаться к прошлому, а возможность пересмотреть представление о том, что такое энергетическая безопасность сегодня.

Автор статьи полагает, что новое определение энергетической безопасности должно основываться на электрификации ключевых секторов экономики и неограниченных поставках электроэнергии из безуглеродных источников. Новая стратегия энергетической безопасности, по мнению Пандеры, должна основываться на энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии. Однако при этом необходимо учитывать необходимость поставок других важнейших видов сырья, поскольку спрос на них будет расти.