20 minutes: Франция обвинила Россию в срыве договора G20 по ископаемому топливу

19:13
Goal: Роша близок к переходу во «Фламенго»
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может продолжит карьеру бразильском «Фламенго».
19:10
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области
Взрывы произошли в Сумской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
19:04
Мультсериал «Футурама» вновь вернулся на экраны
Популярный американский анимационный сериал от авторов «Симпсонов» «Футурама» вернулся на экраны спустя десять лет после завершения седьмого сезона.
19:01
МИД Алжира вызвал представителей Дании и Швеции после новых актов сожжения Корана
Министерство иностранных дел (МИД) Алжира вызвало временного поверенного в делах Швеции и посла Дании и выразило им протест в связи со случаями сожжения Корана.
18:59
L’Equipe: ПСЖ согласился продать Мбаппе «Аль-Хилялю» за €300 млн
«Пари Сен-Жермен» готов продать Килиана Мбаппе саудовскому «Аль-Хилялю».
18:56
Суд в Швеции оштрафовал активистку Грету Тунберг на $144 за неподчинение полиции
Шведскую активистку Грету Тунберг оштрафовали на 1,5 тыс. крон ($144) за нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё.
18:55
В Минэнерго заявили, что ограничения Запада на свободную торговлю привели к энергокризису
Одной из причин мирового энергетического кризиса стало ограничение свободной торговли со стороны стран Запада. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
18:48
ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Лукиным
Столичный ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным.
18:47
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.
18:44
Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ремонте домов, которые являются памятниками архитектуры столицы. По его словам, важно сохранять облик зданий, но чтобы это «не доходило до абсурда».
18:42
Климатолог Зайцева связала жару в Европе с вторжением воздушных масс из Сахары
Климатолог доктор географических наук Нина Зайцева заявила, что жара в Европе связана с вторжением воздушных масс из Сахары.
18:41
Специалист по этикету Николаева посоветовала не приносить на работу еду с резким запахом
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что на работу не стоит приносить еду с резким запахом.
18:41
Стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель впервые с конца апреля
Цена нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE (Лондон) превысила $82 за баррель впервые с 25 апреля.
18:36
Мадрид отправил Киеву новую партию немецких танков Leopard и БТР
Испанские власти отправили Украине очередную партию из четырёх танков Leopard 2A4 и бронетранспортёров в рамках военной помощи.
18:34
В Японии не исключили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты
Северная Корея, по предположительным данным, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщили в офисе премьера Японии Фумио Кисиды.
18:33
Зиньковский: я игрок «Спартака» — можно закрывать историю с переходом в «Локомотив»
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможном переходе в столичный «Локомотив».
18:31
СК Приднестровья назвал имя подозреваемого в деле об убийстве лидера Компартии Хоржана
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что объявленный в розыск Андрей Думиникэ является главным подозреваемым в убийстве лидера Компартии ПМР Олега Хоржана.
18:26
Специалист Пермяков: финансовые пирамиды всегда обещают сверхвысокую прибыль
Замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.
18:25
Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО
Командование Специальных операций США занимается кураторством работы украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).
18:17
Командир морпехов с позывным Струна впервые раскрыл своё лицо
Герой спецоперации на Украине, командир российских морпехов с позывным Струна в интервью RT впервые раскрыл своё лицо.
18:15
Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет
Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов бывший футболист сборной Англии Тревор Фрэнсис скончался на 70-м году жизни.
18:13
Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Чекалину под домашний арест
Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.
18:10
Путин подписал закон о запрете смены пола человека
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека. Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям. Также сменившим пол нельзя будет усыновить детей.
18:00
Путин поручил отмечать 12 мая День победного завершения Крымской операции войсками СССР
Российский лидер Владимир Путин утвердил закон об установлении 12 мая Днём победного завершения советской армией Крымской операции, которая проходила в 1944 году.
17:54
Глава ВФП Сальников заявил, что плохо относится к допуску пловцов в нейтральном статусе
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, как он относится к допуску россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.
17:54
Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 13,8% за год
В январе — мае среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций в Московской области составила 76,3 тыс. рублей, что на 13,8% больше, чем годом ранее.
17:54
Власти Ставрополья поручили обеспечить защиту полей от пожаров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить защиту полей от пожаров во время уборочной кампании.
17:54
Подмосковные больницы получили более 90 аппаратов для диагностики и лечения зрения
Больницы Московской области получили 93 аппарата для диагностики и лечения зрения, в том числе автоматические рефрактометры и пневмотонометры.
17:51
В Красноярске полиция задержала и передала медикам мужчину, который разбил окна в мечети
В Красноярске полиция задержала мужчину, которые пришёл в Соборную мечеть и разбил несколько окон. Злоумышленник, страдающий психическим расстройством, ранее уже имел судимость за грабёж, сообщила пресс-служба МВД.
17:43
Монсон сообщил, что его бой с Тактаровым по правилам бокса состоится 18 августа
Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о предстоящем поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC Олегом Тактаровым.
17:43
Сальдо: более 30 тысяч жителей Херсонской области купили жильё в регионах по сертификатам
Более 30 тыс. жителей Херсонской области купили жильё в регионах России с помощью государственных жилищных сертификатов. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
17:31
«РБ Спорт»: «Зенит» включил Пиняева в шорт-лист на замену Малкому
Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев включен в шорт-лист потенциальных новичков петербургского «Зенита» на замену уходящему бразильцу Малкому.
17:29
Маск на фоне ребрендинга Twitter заявил, что новый логотип с буквой X будут дорабатывать
Специалисты будут вносить изменения в разработанный новый логотип социальной сети Twitter. Об этом сообщил владелец сервиса Илон Маск.
17:25
Терапевт Маскин: слишком частые перелёты могут вызвать обострение хронических заболеваний
Терапевт, главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин высказался о влиянии авиаперелётов на состояние здоровья. По его словам, официальной трактовки понятия «частые перелёты» нет.
17:24
Патрушев заявил о попытках спецслужб США привлечь хакеров с Украины к атакам на Россию
Американские спецслужбы активно пытаются задействовать хакерские группировки с Украины в кибератаках на российские сервисы. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
17:21
Нуланд станет исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США
Виктория Нуланд займёт должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов с 29 июля по просьбе президента США Джо Байдена.
17:21
В Госдуме предложили повысить штраф за неявку в военкомат до 30, а не 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили штрафовать граждан за неявку в военкомат без уважительной причины на 30 тыс. рублей вместо 50 тыс., обсуждавшихся ранее. Об этом свидетельствуют поправки, рекомендованные ко второму чтению законопроекта.
17:15
Минэнерго намерено составить список экспортёров бензина для борьбы с серым вывозом топлива
Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.
17:14
Основатель Superjob Захаров: на рынке труда становится меньше вакансий с удалённой работой
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.
17:11
Путин и Лукашенко вместе посетили остров Валаам
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетили остров Валаам.
17:10
Соболев — об уходе Малкома: у «Зенита» найдутся другие провокаторы
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил шансы своей команды побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался об уходе Малкома от сине-бело-голубых.
17:05
Патрушев: США используют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах
Вашингтон задействует все имеющиеся средства, чтобы стимулировать протесты в «недемократичных» государствах. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
17:04
Диетолог Мухина посоветовала не употреблять парное молоко
Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.
16:58
Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы
Состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки оценивается как удовлетворительное, её выписали из больницы. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
16:56
Врач Филёва: в арбузе много витамина С и витаминов группы B
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что арбуз является очень низкокалорийной ягодой, содержащей много клетчатки.
16:55
Галетти: «Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу
«Бенфика» готова отпустить нападающего Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.
16:54
В России предложили обязать магазины указывать «честные цены» на продукты
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.
16:53
На поддержку промпредприятий в Петербурге выделят 53 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.
16:52
В Якутии зафиксировано более полусотни очагов возгораний леса
В Якутии зафиксировали свыше полусотни очагов возгораний леса общей площадью более 600 тыс. гектаров.
16:52
В Тобольске отреставрируют объекты культурного наследия
В Тобольске планируют начать работы по реставрации объектов культурного наследия (ОКН) на Базарной площади.