В ближайшие годы стоимость электричества в Германии останется высокой и может даже вырасти, сообщает Die Welt со ссылкой на исследование, которое провели эксперты из консалтингового института Prognos Institute. Дело в том, что к 2025 году в ФРГ ожидается рост потребления электроэнергии, а для её производства до сих пор используется газ. Так что снижение цен возможно только в том случае, если Россия в полном объёме возобновит поставки голубого топлива в Европу, объясняют специалисты.
В ближайшие годы стоимость электричества в Германии останется высокой, сообщает Die Welt. К такому выводу пришли эксперты из консалтингового института Prognos Institute, который провёл исследование по заказу Союза баварской экономики (VBW). Ожидается, что, несмотря на небольшое снижение, средние оптовые цены на электроэнергию всё равно превысят показатели 2019 и 2020 годов.
Главная причина такого предположения заключается в том, что для производства электричества до сих пор нужен газ, продолжает немецкое издание. Эксперты из Prognos Institute полагают, что после временного падения цены на голубое топливо снова вырастут и торговля квотами на вредные выбросы будет обходиться дороже.
К тому же специалисты ожидают, что к 2025 году в Германии вырастет потребление электроэнергии, что будет связано с увеличением числа электромобилей, тепловых насосов, а также увеличением производства водорода, для которого также необходимо электричество. По мнению экспертов, снижение цены возможно только в том случае, если Россия в полном объёме возобновит поставки газа в Европу.
В связи с происходящим Союз баварской экономики призвал немецкое правительство оказать промышленности обещанную помощь и компенсировать рост стоимости электроэнергии. «В ходе трансформации экономика Германии сможет выдержать международную конкуренцию только при помощи введения ценового потолка на стоимость электроэнергии для промышленности», — заявили в союзе.
Моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках военно-морского учения «Север. Взаимодействие — 2023» отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Яны Лантратовой об увеличении отпуска мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней.
Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков подготовил законопроект, предоставляющий студенткам, родившим ребёнка во время обучения, право на перевод с платного на бюджетное место в университете.
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины минируют окрестности Купянска в Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы для мирного населения.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска уничтожили место расположения украинских военных и иностранных наёмников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве.
Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований в Грузии посредством программы грантов. Как полагают авторы инициативы, это позволит «расширить возможности» региональных и онлайн-СМИ. С документом ознакомился RT.
Одним из обязательных элементов регистрации брака является вопрос ведущей церемонии, является ли желание молодожёнов вступить в брак искренним и взаимным. Как часто пары отвечают на этот вопрос отрицательно, рассказала RT начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.