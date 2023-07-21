Немецкие эксперты: без российского газа цены на электричество в Германии продолжат расти

В ближайшие годы стоимость электричества в Германии останется высокой и может даже вырасти, сообщает Die Welt со ссылкой на исследование, которое провели эксперты из консалтингового института Prognos Institute. Дело в том, что к 2025 году в ФРГ ожидается рост потребления электроэнергии, а для её производства до сих пор используется газ. Так что снижение цен возможно только в том случае, если Россия в полном объёме возобновит поставки голубого топлива в Европу, объясняют специалисты.

В ближайшие годы стоимость электричества в Германии останется высокой, сообщает Die Welt. К такому выводу пришли эксперты из консалтингового института Prognos Institute, который провёл исследование по заказу Союза баварской экономики (VBW). Ожидается, что, несмотря на небольшое снижение, средние оптовые цены на электроэнергию всё равно превысят показатели 2019 и 2020 годов.

Главная причина такого предположения заключается в том, что для производства электричества до сих пор нужен газ, продолжает немецкое издание. Эксперты из Prognos Institute полагают, что после временного падения цены на голубое топливо снова вырастут и торговля квотами на вредные выбросы будет обходиться дороже.

К тому же специалисты ожидают, что к 2025 году в Германии вырастет потребление электроэнергии, что будет связано с увеличением числа электромобилей, тепловых насосов, а также увеличением производства водорода, для которого также необходимо электричество. По мнению экспертов, снижение цены возможно только в том случае, если Россия в полном объёме возобновит поставки газа в Европу.

В связи с происходящим Союз баварской экономики призвал немецкое правительство оказать промышленности обещанную помощь и компенсировать рост стоимости электроэнергии. «В ходе трансформации экономика Германии сможет выдержать международную конкуренцию только при помощи введения ценового потолка на стоимость электроэнергии для промышленности», — заявили в союзе.