Politico: Украина предупредила, что не будет продлевать договор по газовому транзиту с Россией

Киев не намерен продлевать договор о транзите российского газа в ЕС, действие которого заканчивается в 2024 году. Это может создать дополнительные сложности для некоторых европейских стран, в частности, Венгрии и Австрии, которые не снизили уровень импорта российского топлива, несмотря на СВО. И хотя руководство ЕС строит смелые планы по прекращению зависимости от Москвы к 2027 году, Politico пишет, ссылаясь на аналитиков, что при остановке транзита в Европе может возникнуть серьёзный дефицит газа уже к 2025 году.

Киев не намерен продлевать договор о транзите российского газа в ЕС через свою территорию, сообщает Politico со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Действие нынешнего договора, заключённого в 2019 году, истекает в 2024-м. По нему «Газпром» может экспортировать более 40 млн кубических метров газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. Это приносило Киеву доход в размере около $7 млрд.

«Я полагаю, что к зиме 2023 года Европа вообще не будет нуждаться в российском газе», — сообщил Галущенко в интервью изданию. Он также добавил, что «двусторонние переговоры невозможны».

Politico напоминает, что сейчас есть лишь два трубопроводных потока между Россией и Западом. Сухопутный маршрут через Украину является одним из них, на его долю приходится около 5% импорта газа, это примерно треть довоенного уровня.

Однако не только Украина настроена скептически по поводу транзита газа. На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что Москва намерена прекратить экспорт, если Украина не прекратит попытки захвата российских государственных активов в качестве компенсации за энергетическую инфраструктуру, потерянную после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Кроме того, газовые компании обеих стран давно не могут договориться о платежах за транзит.

«Если «Нафтогаз» продолжит подобные недобросовестные действия, нельзя исключать, что Российская Федерация введёт санкции. Тогда любые отношения между российскими компаниями и «Нафтогазом» будут просто невозможны», — цитирует заявление Миллера Politico.

Как поясняет издание, за время проведения СВО украинской энергетической инфраструктуре был нанесён значительный ущерб. Однако сеть трубопроводов продолжает действовать. Газ по ним попадает в основном в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию.

Российский трубопроводный газ не попадает под западные санкции, продолжает Politico. Тем не менее Европа планирует снижать зависимость от Москвы и прекратить закупать у неё газ к 2027 году. В частности, по этой причине растёт критика в адрес тех европейских стран, которые предпринимают недостаточно действий для диверсификации.

Так, Австрия вышла по импорту российского газа на уровень до начала СВО. Венгрия закупает около 4,5 млрд кубометров газа в год, а в апреле было подписано соглашение о дополнительных объёмах. Поэтому прекращение транзита через Украину создаст дополнительные сложности для этих стран.

Politico приводит в пример свежую аналитику Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. «Если украинский транзит прекратится, поставки трубопроводного газа «Газпрома» в ЕС могут сократиться до 10—16 миллиардов кубометров (это от 45 до 73 процентов от текущего уровня)». Это означает, что в Европе может возникнуть дефицит газа уже к 2025 году, то есть до того, как появятся дополнительные мощности по производству сжиженного природного газа из США и Катара.

«Для Европы в целом это довольно управляемо. Но для некоторых стран, находящихся в конце трубопровода, для Австрии, Венгрии и так далее, картина немного иная», — цитирует издание Георга Закмана, старшего научного сотрудника экономического аналитического центра Брейгеля. «Мы должны были бы увидеть перестановку физических мощностей, физических потоков. Это может повлечь дополнительные расходы». А это, в свою очередь, может привести к гораздо более серьёзному разрыву с Москвой.

«Сохранение этой штуки (трубопровода. — ИноТВ) в живых означает, что, возможно, в будущем есть шанс вернуть всё на прежние места. Но если потоки будут остановлены, то существует риск, что они будут полностью демонтированы и привилегия, которой обладали эти страны в прошлом, получая доступ к дешёвому сибирскому газу, исчезнет навсегда», — добавил Закман.

Тем временем генеральный директор «Нафтогаза» Алексей Чернышёв заявил Politico, что долгосрочной целью Украины является увеличение собственной добычи газа для удовлетворения спроса ЕС.