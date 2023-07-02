Проигнорировали предостережения — немецкий политик уличил Берлин в недостаточной защите «Северных потоков»

Немецкие власти получили информацию о возможных терактах на «Северных потоках» за три месяца до их подрыва, пишет Die Welt. Но так ничего и не предприняли. Об этом свидетельствует ответ Берлина на запрос члена «Альтернативы для Германии» Лайфа-Эрика Хольма. Там говорится, что службы безопасности не усилили охрану трубопровода, так как сочли вероятность диверсии низкой.

Немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» Лайф-Эрик Хольм обвинил немецкие власти в том, что они не обеспечили достаточную защиту «Северных потоков» несмотря на то, что до их подрыва существовали сведения об угрозе теракта, пишет Die Welt. Об этом свидетельствует ответ правительства Германии на запрос политика из АдГ.

В нём говорится, что в сентябре 2022 года немецкая полиция не усилила своё присутствие в Балтийском море. Службы безопасности ФРГ сочли вероятность теракта низкой. При этом американское правительство ещё за три месяца до инцидента получило информацию от одной из европейских спецслужб о планах Украины по уничтожению трубопроводов. Киев собирался подорвать их с помощью команды ныряльщиков. США тогда не смогли подтвердить эти данные, но поделились ими с Германией и другими странами.

В своём ответе Хольму Берлин пишет, что уже с начала боевых действий на Украине немецкие власти пришли к выводу, что уровень опасности для объектов критической инфраструктуры Германии вырос. И эта оценка была актуальна на момент подрыва «Северных потоков». В связи с этим член АдГ недоумевает, почему немецкое правительство не усилило охрану трубопровода после полученных предупреждений. По его слова, настало самое время обеспечить бóльшую прозрачность.